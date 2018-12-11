Выхода нет: Оставшиеся без зарплаты львовские шахтеры решили остаться в забоях

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтеры, работающие на шахтах объединения "Львовуголь", находятся в тяжелом положении: они получили лишь половину зарплаты, положенной им за октябрь.

На шахтах "Львовугля" бастуют шахтеры, требуя выплаты заработной платы. Сейчас декабрь, а им выплатили только половину вознаграждения, положенного за октябрь. Горняки отказываются подниматься из забоев на поверхность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, по словам которого, в Киев уже отправилась делегация для переговоров с правительством о ситуации, которая сложилась на шахтах Львовской области.

Волынец сообщил, что государство задолжало шахтерам на текущий момент более 685 миллионов гривен (24,2 миллиона долларов). Забастовки для шахтеров — единственный способ добиться денег. В аналогичной ситуации горняки шахты им. Капустина компании "Лисичанскуголь", которая находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области, смогли добиться обещаний выплатить зарплату, да и то — лишь частично, пишет "Украина.ру".