«Выход затянется ещё на несколько месяцев»: как британский парламент принял поправку о новой отсрочке брексита

Британские парламентарии приняли поправку, которая обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить у Европейского союза новую отсрочку брексита. В связи с этим премьер был вынужден направить в Брюссель соответствующий запрос. Вместе с тем он проинформировал европейское руководство, что правительство, в отличие от законодательного органа, выступает против предоставления отсрочки, поскольку она повредит и Евросоюзу, и Британии. По мнению экспертов, из-за действий парламентской оппозиции выход страны из ЕС может быть отложен ещё на несколько месяцев. Аналитики отмечают, что такая неопределённость ведёт к росту в Великобритании числа недовольных политикой правящей Консервативной партии.

Депутаты парламента Великобритании одобрили поправку, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона запросить руководство Евросоюза об очередной отсрочке брексита. Причём, в соответствии с новым документом, сделать это Джонсон должен вне зависимости от итогов голосования по проекту сделки с ЕС, который он согласовал с Брюсселем 17 октября.

Сначала премьер заявил, что не будет этого делать, однако затем стало известно, что британское правительство направило в Брюссель сразу три письма.

В первом, которое не было подписано Джонсоном, излагалась просьба отсрочить осуществление брексита. Его глава кабмина был обязан, согласно закону, направить в ЕС до конца субботы, если к тому моменту сделку с Брюсселем не одобрит британский парламент.

Во втором послании, написанном представителем Соединённого Королевства в ЕС Тимоти Барроу, пояснялось, что изложенное в предыдущем письме предложение на самом деле исходит от парламента, а не от правительства. В третьем сообщении, которое уже написал сам Джонсон для главы Евросовета Дональда Туска, заявлялось, что премьер не хочет отсрочки, поскольку она повредит и Евросоюзу, и Британии.

«Хотя удовлетворение прошения, направленного по предписанию (британского. — RT) парламента, или же предложение иного периода отсрочки остаётся на усмотрение Европейского Совета, с тех пор, как я стал премьер-министром, я ясно обозначал, в том числе сегодня парламенту, своё мнение и позицию правительства о том, что дальнейшее продление (сроков брексита. — RT) нанесёт ущерб интересам Великобритании и наших партнёров по ЕС, а также нашим с ними отношениям», — заявил Джонсон.

Британский премьер добавил, что многие из тех, «кто голосовал против правительства, заявляют о готовности поддержать сделку и способствовать её безотлагательной ратификации». Он проинформировал европейских коллег о своём желании прибыть на экстренный саммит ЕС, который может понадобиться для утверждения отсрочки, чтобы лично изложить позицию британского правительства по этому вопросу.

Протест против брексита в Лондоне

Reuters

© Henry Nicholls

Джонсон также подчеркнул, что возглавляемый им кабмин продолжит подготовку к выходу из Евросоюза по графику на условиях соглашения, достигнутого Лондоном и Брюсселем на саммите ЕС 17 октября. Политик выразил надежду, что европейское руководство «будет способствовать продвижению сделки» и предпримет шаги, чтобы брексит был осуществлён в срок — к 31 октября.

Копии письма Туску были направлены председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европарламента Давиду Сассоли и членам Европейского совета.

Дональд Туск, комментируя действия Лондона, сообщил, что начинает консультации с лидерами стран ЕС о том, как отреагировать на этот запрос.

«Только что поступил запрос об отсрочке (брексита. — RT). Теперь я начну консультироваться с лидерами ЕС касательно того, как нам реагировать», — написал глава Евросовета в Twitter.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Джонсон также предупредил британских парламентариев, что ЕС может отказаться предоставить отсрочку или сделать это недостаточно оперативно. В этих условиях премьер призвал депутатов проголосовать за соглашение.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сообщил, что голосование по новой сделке, которое должно было пройти в субботу, 19 октября, будет перенесено на понедельник.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Евросоюз, вероятно, пойдёт навстречу британскому парламенту.

«ЕС согласится предоставить Лондону очередную отсрочку. Скорее всего, этот вопрос согласован, поскольку те, кто выступил с соответствующей инициативой на заседании парламента, примерно знали, каким будет ответ», — сказал он в беседе с RT.

В случае, если Евросоюз всё же откажется удовлетворить запрос о переносе сроков брексита, у британского парламента останется несколько вариантов действий, отметил аналитик.

«Они могут одобрить соглашение, достигнутое Джонсоном и ЕС, или выйти из Евросоюза по жёсткому сценарию. Ещё один вариант — отставка Джонсона, что позволит им переиграть всю ситуацию в целом», — заявил Брутер.

В свою очередь, Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что именно отставка Джонсона и была главной целью британских парламентариев.

«Скорее всего, они добиваются отставки премьер-министра. Если Джонсон оставит свой пост и партия консерваторов останется правящей, то они будут выдвигать нового кандидата, что станет повторением сценария с отставкой Терезы Мэй. Но есть и другой вариант — проведение досрочных парламентских выборов», — сказал Оленченко в беседе с RT.

Парламентская страховка



По мнению экспертов, новая поправка призвана стать страховкой, которую создаёт оппозиция, чтобы не допустить так называемого жёсткого брексита. Борис Джонсон неоднократно заявлял, что если его кабинет не заключит с европейским руководством сделки, то Британия покинет состав Евросоюза и без неё.

Протест против брексита в Лондоне

Reuters

© Henry Nicholls

Великобритания должна была покинуть ЕС ещё 29 марта 2019 года. Однако правительство тогда ещё под руководством Терезы Мэй так и не смогло утвердить проект соглашения с Европейским союзом в Палате общин британского парламента, где голоса сторонников и противников брексита разделились примерно поровну.

После того как парламентарии несколько раз отвергли предложенный кабинетом Мэй проект соглашения, ей пришлось уйти в отставку. Борис Джонсон называл предыдущий вариант сделки с ЕС «пораженческим», так как, по его мнению, он предполагал лишь формальный выход из состава Евросоюза: фактически Лондон должен был по-прежнему подчиняться его торговым правилам, теряя при этом право голоса в Европейском парламенте.

Сам Борис Джонсон потерпел крупное поражение в парламенте в начале сентября: из-за перехода одного из депутатов в стан оппозиции Консервативная партия потеряла парламентское большинство. После этого парламентарии смогли провести закон, запрещающий «жёсткий» брексит, и заблокировали предложение Джонсона о досрочных выборах, которые могли бы изменить баланс сил в палате общин.

По мнению Оленченко, такая ситуация создаёт ощущение неопределённости и неуверенности в том, что правительство может выполнить волю граждан, выраженную на референдуме 2016 года.

«Это вызывает негативные настроения. Для широких кругов населения брексит — это вопрос потребительских цен. Остановка членства в ЕС предполагает переходный таможенный период, но многие в стране считают, что после 31 октября товары из ЕС сразу подорожают за счёт введения новых пошлин. Невозможность правительства достичь соглашения не позволяет гражданам подготовиться к новым экономическим реалиям», — пояснил политолог.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что противники Джонсона рассчитывают именно на это внутреннее недовольство среди граждан.

«Несмотря на то что значительная часть британцев выступает за выход Великобритании из ЕС, недовольство действительно растёт. Факт, что эта история никак не закончится и происходит постоянное затягивание процесса, приводит к тому, что количество противников политики нынешнего консервативного правительства постоянно увеличивается», — заявил эксперт.

Реакция ЕС

В самом Евросоюзе принятие поправки, обязующей Джонсона просить ещё одну отсрочку, восприняли неоднозначно. Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, в частности, заявила, что в Брюсселе ждут пояснений относительно следующих шагов по выходу Великобритании из состава ЕС.

«Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по вопросу так называемой поправки Летвина, означающее, что само соглашение о выходе (из ЕС. — RT) сегодня поставлено на голосование не было. Правительство Великобритании должно как можно скорее сообщить нам о следующих шагах», — заявила Андреева в Twitter.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







18

Похожие новости