Выход за границы: Тони Блэр предупредил о «катастрофических» последствиях брексита для Великобритании

Брексит может привести к «катастрофическим» последствиям для Великобритании. Об этом в своей статье для издания The Guardian пишет экс-глава британского правительства Тони Блэр. По его словам, установление полноценной границы между двумя частями Ирландии сведёт на нет Белфастские соглашения 1998 года, благодаря которым в регионе восстановили мир. При этом, как сообщают британские медиа, премьер-министр страны Борис Джонсон готов саботировать работу руководящих органов Евросоюза, если ЕС не согласится на компромиссный вариант сделки.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр, возглавлявший лейбористское правительство с 1997 по 2007 год, в своей статье для газеты The Guardian утверждает, что выход королевства из Евросоюза грозит возобновлением гражданского конфликта в Северной Ирландии.

Политик указывает, что после брексита Северная Ирландия останется частью единого рынка Европы, в то время как Британия из него выйдет. Это означает, что на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия придётся вводить пограничный контроль. Кроме того, членство Северной Ирландии в едином рыночном пространстве по завершении процедуры выхода Лондона из ЕС может быть приостановлено её законодательным собранием, которое сейчас не обладает такими полномочиями.

«Европа потребует отмены возможного вето Демократической юнионистской партии Ирландии и создания некоего запасного варианта в рамках таможенного союза. Однако даже если правительство Джонсона в конечном счёте пойдёт на все уступки, то для Великобритании это будет катастрофичным. Кроме того, в нынешнем виде это предложение идёт вразрез с основами Белфастского соглашения», — пишет Блэр на страницах The Guardian.

По его словам, всё это создаёт предпосылки для нового гражданского конфликта в Северной Ирландии, прекратить который удалось в 1998 году во многом благодаря установке так называемой прозрачной границы между Ирландией и британскими территориями на севере острова.

«Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия впервые станет для ЕС внешней границей. И если, как того требуют сторонники брексита, Великобритания выйдет не только из политических европейских структур, но и из торговых — единого рынка и таможенного союза, то в результате появится пограничный контроль и будет нарушен принцип «прозрачной» границы», — пишет Блэр.

Ключевая проблема



Напомним, что в Северной Ирландии на протяжении 40 лет длился гражданский этнополитический конфликт между протестантами-оранжистами (лояльными Великобритании) и католиками-республиканцами (ирландскими националистами). В 1998 году премьер-министр Великобритании Тони Блэр и глава кабинета министров Ирландии Берти Ахерн подписали соглашение в Белфасте. Этот документ положил конец противостоянию.

Британские солдаты патрулируют улицы Лондондерри, 1971 год

AFP

© DARDE

В основу соглашения легло положение об отсутствии физической границы между Северной Ирландией, которая является частью Британии, и Республикой Ирландия, которая остаётся частью ЕС. Теперь же, чтобы обеспечить выход из Евросоюза, британским властям придётся возводить границу, что может привести к новым конфликтам.

Северная Ирландия выступает резко против выхода из ЕС без соглашения, так как это будет означать конец «прозрачной» границы из-за необходимости проверок.

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Кабинет Терезы Мэй включил в свой проект соглашения по выходу из Евросоюза так называемый страховочный вариант. Он заключается в том, что, если до конца переходного периода не будет принято решение по границе, приемлемое для всех сторон, Северная Ирландия сохранит членство в Европейском таможенном союзе.

Великобритания не может экономически отторгнуть входящую в её состав Северную Ирландию, а поэтому сторонники брексита опасаются, что этот вопрос может быть использован как предлог для сохранения членства всего королевства в таможенном союзе — что прямо противоречит идеологии брексита в части установления независимой от ЕС торговой политики.

Тони Блэр, являясь активным противником брексита, идёт на «явно выраженную политическую провокацию», потому что стремится разжечь тот конфликт, который сегодня набирает обороты в Северной Ирландии в связи с инициативой Великобритании по выходу из ЕС, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В настоящий момент рассматриваются различные способы решения североирландской проблемы, которая стала для брексита ключевой, поскольку она может привести к эскалации напряжённости как в Великобритании, так и на острове Ирландия. Скорее всего, Северная Ирландия получит особый статус, который будет предполагать отсутствие жёсткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Но если британские политические элиты пойдут по конфронтационному пути, который будет предполагать наличие новой разделительной черты, то, конечно, это вполне может привести к очередному конфликту», — отметил Шаповалов.

По его словам, Тони Блэр как человек, имеющий определённую политическую ангажированность, в сложившихся обстоятельствах «стремится раскачать данную ситуацию», чтобы создать дальнейшие проблемы правительству Бориса Джонсона.

Непреклонный премьер

Несмотря на подобные предостережения, кабинет Бориса Джонсона по-прежнему не оставляет намерений вывести Великобританию из Евросоюза к 31 октября — с соглашением или без него.

Борис Джонсон

Reuters

© Phil Noble

Между тем, по данным издания The Independent, которое ссылается на представителей политической элиты ЕС, лидеры ряда стран — участниц Евросоюза считают, что инициативы Джонсона вряд ли могут стать основой для нового соглашения по брекситу. Кроме того, политики не уверены, что британские власти смогут их необходимым образом скорректировать. По данным издания, Брюссель отказался вести диалог с Лондоном о предложенных Джонсоном поправках к соглашению в выходные, перенеся переговоры на следующую неделю. Кроме того, по сведениям издания, глава британского правительства готовится отправиться в турне по европейским столицам, чтобы совершить «дипломатический прорыв».

В свою очередь, газета The Telegraph со ссылкой на двух высокопоставленных членов кабинета сообщила, что Джонсон намерен саботировать работу руководящих органов европейской бюрократии, если Брюссель не согласится на предложенные им условия выхода из ЕС и снова отсрочит брексит.

По словам неназванных политиков, если ЕС не примет предложенный Джонсоном компромиссный вариант, Лондон будет препятствовать согласованию семилетнего бюджета Евросоюза в марте 2020 года — у королевства есть такая возможность, так как формально государство до сих пор остаётся членом единой Европы.

Кроме того, как сообщают внутренние источники, правительство Великобритании выдвинет на должность своего еврокомиссара убеждённого противника ЕС, который будет всячески саботировать работу руководящих органов Евросоюза.

По сведениям политиков, в окружении Джонсона рассматривается возможность назначить на эту должность Найджела Фараджа — одиозного евроскептика, приятеля Дональда Трампа, экс-лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) и нынешнего лидера Партии брексита.

Между тем аналитики считают, что подобный курс со стороны Великобритании гарантированно приведёт к обострению тлеющего конфликта с ЕС, со стороны которого возможны ответные действия конфронтационного характера.

«Думаю, Британия будет и дальше придерживаться линии на договорённость с ЕС. Но в то же время и данный радикальный курс правительство Бориса Джонсона может использовать, поскольку он — активный сторонник брексита и ради этой цели готов пойти на любые шаги, которые в итоге могут привести к крайне жёсткому сценарию выхода Великобритании из ЕС», — пояснил аналитик.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также предположил, что Джонсон продолжит действовать в провокационном ключе, поскольку приближается 31 октября, а предложений, которые бы устроили все стороны, он так и не выдвинул.

«Он будет пытаться выводить Британию из ЕС к этой дате любыми способами, даже без соглашения, хотя он и отправил новый вариант ирландской границы, но Европу эта инициатива не удовлетворила. На мой взгляд, если оппозиция не хочет допустить такого развития событий, ей придётся поднимать вопрос о его отставке. Сегодня нет никаких сомнений, что ситуация ещё больше осложнится, потому что он будет и дальше проводить свою жёсткую политику», — заключил Брутер.