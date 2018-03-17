Выход в свет: российских водителей обяжут надевать специальные жилеты

С 18 марта в России водители должны будут надевать одежду со светоотражающими элементами в случае остановки вне населённых пунктов в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости. По мнению экспертов, нововведение позволит повысить безопасность автомобилистов и снизить смертность на дорогах. В ГИБДД подчеркнули, что сотрудники ГАИ не будут проверять наличие специальной одежды в машине, однако за её неприменение при ДТП водителям может грозить штраф.

С 18 марта в России вступит в силу нововведение, согласно которому водители будут обязаны надевать светоотражающую одежду в случае вынужденной остановки вне населённых пунктов в тёмное время суток. Соответствующий пункт был ранее внесён в ПДД постановлением правительства.

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населённых пунктов в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине (водитель обязан. — RT) быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала», — говорится в документе.

В справке к документу отмечается, что число наездов на пешеходов в тёмное время суток снизилось после того, как их обязали иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. При этом количество аналогичных случаев с водителями возросло.

Надетый жилет с катафотами напрямую касается безопасности водителя, уверен координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

«Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка, — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в чёрной куртке, чёрных штанах и чёрных ботинках ещё ночью», — цитирует эксперта РИА Новости.

Автосообщество положительно рассматривает данное нововведение, заявил в беседе с RT президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарёв. По его словам, ежедневно в стране гибнут десятки человек, покинувших автомобили во время ремонтных работ или после ДТП.

«Известно, что 5-6% погибают при так называемом «двойном убийстве», когда человек попадает в ДТП и хочет определёнными действиями обезопасить автомобиль или пассажиров», — сказал Лобарёв.

Находясь в стрессовом состоянии, многие водители не понимают, что они также могут стать жертвой ДТП, отметил Лобарёв.

При этом не стоит делать жилеты обязательными для пассажиров автомобиля, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Вряд ли ребёнок выйдет и будет помогать папе менять колесо», — заметил эксперт.

В то же время он согласился, что отрицательных моментов у этого нововведения нет: «Надо понимать, что эти мероприятия направлены на безопасность дорожного движения и сохранение жизни человеку».

© Агентство городских новостей «Москва»

«Предупреждать и объяснять людям»

Как ранее отметил в разговоре с RT руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, важно не наказание за неисполнение правила, а формирование моды на использование одежды со светоотражающими элементами.

«Мы говорим, что нужно пристёгиваться не только водителям, но и пассажирам, в обязательном порядке иметь детское кресло. Здесь административное наказание имело только первоначальное влияние. Впоследствии это становилось больше модой… Одно наказание не действует. Здесь нужна пропаганда. Не только осуждение, но и поощрение со стороны всего общества», — заявил Канаев.

С ним согласился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, более действенными были бы разъяснительные методы.

«Думаю, надо было не столько записывать эти нормы в правила, сколько развернуть некоторую агитационно-информационную кампанию и предупреждать, рекомендовать, объяснять людям, почему так нужно делать», — подчеркнул он в беседе с RT.

Комментируя новые правила, в ГИБДД сообщили, что ведомство пока рассматривает вопрос о наказании водителей, не надевших жилет в случае ДТП. Представитель ГИБДД Юрий Шакиров напомнил, что при аварии водитель обязан выставить знак аварийной остановки, и нарушение этого правила грозит штрафом в размере тысячи рублей.

«Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП надевать этот жилет, поэтому если он её не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса», — цитирует Шакирова РИА Новости.

Он заверил, что сотрудники ГАИ не будут проверять наличие жилета в машине, так как требования возить жилет с собой нет. В то же время он подчеркнул, что «не применять его тоже нельзя».