Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Главная / Политика

Выход России из группы по МН17 поможет быстрее установить правду о крушении - эксперт

15 октября 2020, 17:25  •  199 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Москва отказалась подписываться под выводами, с которыми она не согласна
Решение России прекратить участие в консультациях по делу МН17 с Нидерландами и Австралией лишают последних возможности подменять расследование политизированными выводами. Теперь им придется обнародовать свои доказательства по выдвинутым обвинениям. В ответ Россия сможет раскрыть свои.
"Установление истины возможно только в случае, если Россия предоставит в распоряжение мирового сообщества данные и расскажет, какую роль и какие страны сыграли в этом неприглядном деле",
– цитирует РИА ФАН директора Центра политической информации Алексея Мухина. По его мнению, западные страны намеренно затягивали дело МН17, а все их расследование сводилось к операции по дискредитации России. Но Москва отказалась подписываться под выводами, с которыми она не согласна, а западные обвинители оказались в ситуации, когда необходимо выложить карты на стол.
В четверг, 15 октября, МИД РФ объявил, что выходит из трехсторонних консультаций по крушению "Боинга" в Донбассе, поскольку западные партнеры последовательно игнорировали переданные РФ данные, которые противоречили их версии событий.
В Нидерландах уже выразили "сожаление" по этому поводу. Как пояснил глава голландского МИД Стеф Блок, ему хотелось бы найти решение, "которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17".
pic.twitter.com/i9jVRpC56I
— Stef Blok (@ministerBlok) October 15, 2020
Ранее показания свидетеля подтвердили сговор международных следователей с Киевом.
Пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
15 октября 2020, 03:40
ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт
15 октября 2020, 01:50
Запретят иностранное гражданство? Путин внёс законопроект о Госсовете
15 октября 2020, 05:30
Провокация с химоружием сорвана? В Сирии подорвался склад, где боевики хранили хлор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.