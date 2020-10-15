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Выход России из группы по МН17 поможет быстрее установить правду о крушении - эксперт
15 октября 2020, 17:25 • 199 • Политика
Москва отказалась подписываться под выводами, с которыми она не согласна
Решение России прекратить участие в консультациях по делу МН17 с Нидерландами и Австралией лишают последних возможности подменять расследование политизированными выводами. Теперь им придется обнародовать свои доказательства по выдвинутым обвинениям. В ответ Россия сможет раскрыть свои.
"Установление истины возможно только в случае, если Россия предоставит в распоряжение мирового сообщества данные и расскажет, какую роль и какие страны сыграли в этом неприглядном деле",
– цитирует РИА ФАН директора Центра политической информации Алексея Мухина. По его мнению, западные страны намеренно затягивали дело МН17, а все их расследование сводилось к операции по дискредитации России. Но Москва отказалась подписываться под выводами, с которыми она не согласна, а западные обвинители оказались в ситуации, когда необходимо выложить карты на стол.
В четверг, 15 октября, МИД РФ объявил, что выходит из трехсторонних консультаций по крушению "Боинга" в Донбассе, поскольку западные партнеры последовательно игнорировали переданные РФ данные, которые противоречили их версии событий.
В Нидерландах уже выразили "сожаление" по этому поводу. Как пояснил глава голландского МИД Стеф Блок, ему хотелось бы найти решение, "которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17".
Ранее показания свидетеля подтвердили сговор международных следователей с Киевом.
Пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
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