Выход России из госдолга США поможет ФРС переубедить Трампа поднять ключевую ставку

Автор:

Гасанов Камран

Россия продолжает распродавать американские ценные бумаги. С мая сумма вложений упала более чем на $1 млрд. Если ещё в мае общий объём долгосрочных и краткосрочных долговых обязательств составлял 12 миллиардов долларов, то на данный момент — $10,8 млрд. Такие данные приводит Министерство финансов США в своём последнем докладе.

Резкое сокращение началось с июня 2018-го

В долгосрочной перспективе падение российского участия в Treasures выглядит внушительным. В октябре 2010 года Россия держала 176 миллиардов долларов. Активное сокращение участия в госдолге США началось в 2018 году. За первые четыре месяца того года Россия понизила свою долю в два раза — с 97 до 49 миллиардов. Уже через месяц, в мае, объём вложений упал в четыре раза — до 15 миллиардов.

В прошлом году Россия покинула список 30 крупнейших держателей американских казначейских бумаг. По этому показателю она уступила Турции ($32,6 млрд), ЮАР ($24,4 млрд) и даже Казахстану.

Спасение от санкций

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Причины вывода средств из Treasures связаны с политикой. Ужесточение антироссийских санкций повышает риски для российских держателей облигаций. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело самые жёсткие ограничения после присоединения Крыма в 2014-м. В санкционный список вошли крупнейшие российские олигархи: владелец «Русал» Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель ВТБ Андрей Костин. Под санкции попали также компании «Ренова» и «Русал».

В начале августа Минфин США уточнил сроки вступления в силу новых ограничений в связи с делом об отравлении Скрипалей. Они коснутся министерств, агентств, «суверенного фонда» и Фонда национального благосостояния. С 26 августа Вашингтон запретит американским банкам участвовать в первичных российских гособлигациях, номинированных не в рублях, а также валютное кредитование банками США российского госдолга.

С затягиванием «санкционной удавки» начали говорить о кошмарном «иранском сценарии» — возможном отключении российских банков от платёжной системы SWIFT и ударе по российскому госдолгу. Хотя такие меры вызывают споры в самой американской администрации и Конгрессе, тем не менее превентивные меры принимать было нужно. Вывод средств из Treasures — одна из таких мер. Наравне с дедолларизацией российской экономики.

Другие контрмеры: дедолларизация и скупка золота

На минувшей неделе американское бизнес-издание Bloomberg писало о том, что обещание Владимира Путина отказаться от доллара постепенно становится реальностью. Ещё в июне 2017 года доллар составлял почти половину от международных резервов Центробанка России. За два года доля американской валюты в ЗВР упала в два раза — до 21,9%.

Фото: www.globallookpress.com

Дедолларизация наблюдается и во внешней торговле России. Если раньше 60% расчётов с внешними партнёрами Москва осуществляла в долларах, то сегодня это лишь 43%. По этому показателю американская валюта сравнялась с евро, на счету которого 42%. Отказ от доллара особенно заметен в российско-китайской торговле, которая уже на треть ведётся в европейской валюте. Лучший пример — Индия. Нью-Дели 75% своего бизнеса с Москвой ведёт в рублях.

Ещё один защитный механизм перед санкциями США — скупка золота. В мае этого года Россия опередила главного покупателя золота в мире, Китай. В первом квартале Москва приобрела благородного металла на 55,3 тонны. Доля золота в российских ЗВР за последние десять лет выросла втрое — с 519 до 2,118 тонн — и составила 18,55%.

«Шило на мыло»

Стоит отметить, что обе меры по защите от санкций — дедолларизация и распродажа Treasures — не приносят прямой пользы российской экономике. Отказываясь от доллара, мы переориентируемся на евро, а не на рубли. Индия — скорее исключение, чем правило. Что касается Treasures, то выведенные средства не вкладываются в Россию, а переводятся в зарубежные банки.

На фоне снижения доли в американских ценных бумагах в прошлом году резко выросли резервы Центробанка России в депозитах других центральных банков, находящихся в швейцарском Базеле Банке международных расчётов (БМР) и Международном валютном фонде (МВФ). Российская доля в МВФ в апреле-июне 2018-го возросла с 93 до 140 млрд долларов, в зарубежных коммерческих банках за тот же период — с 43 до 65 миллиардов.

По сравнению с другими иностранными держателями госдолга США вывод российских средств едва ли отразится на стабильности американской финансовой системы — слишком маленькие объёмы. Но если «дурной пример» России окажется заразительным для остальных стран, которые тоже чувствуют на себе санкционное давление Вашингтона, экономику США могут ждать неприятности. Самым опасным игроком остаётся Китай, с которым Трамп ведёт торговую войну. До июня КНР оставалась главным инвестором американского госдолга, но уступила «пальмовую ветвь» Японии. На счету китайцев $1,11 трлн, японцев — $1,12 трлн.

Фото: www.globallookpress.com

У выхода из американских казначейских бумаг есть и обратная сторона. Повальный вывод средств, конечно, опасен, но некритичное бегство иностранных инвесторов может быть полезно для ФРС. Последний уже два года спорит с Дональдом Трампом за право поднять ключевую ставку. 31 июля победил президент. ФРС впервые с 2008 года снизил ставку — с 2,25-2,5 до 2-2,25%. Отток капитала может дать хороший повод, чтобы увеличить ставку рефинансирования.