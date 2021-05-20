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Выход России из Договора по открытому небу: эксперт назвал плюсы

20 мая 2021, 10:50  •  104 • Политика
Фото: pixabay.com
Сейчас Москва фактически находится "под колпаком" Вашингтона
Договор по открытому небу утратил свою значимость для мировой стабильности после выхода из него США, поэтому России не было смысла пытаться его спасти за свой счет. К такой точке зрения склоняется глава президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
По его оценке, выход РФ из Договора после демарша американцев не только закономерен, но и необходим. Оставаясь в рамках соглашения в то время, когда главный соперник им больше не связан, но при этом право патрулировать российскую территорию остается у союзников американцев, в том числе по НАТО, означает добровольное согласие быть "под колпаком" США. Это противоречит интересам нацбезопасности России, подчеркнул Липовой.
"Денонсация Договора по открытому небу развяжет России руки. Мы ничего не теряем, напротив, без наблюдателей, не собирающихся соблюдать общие законы, нам будет спокойнее",
– приводит "МК" мнение генерал-майора. По его словам, сейчас ответные шаги должны предпринять США, но РФ готова к любому развитию событий.
Депутаты Госдумы одобрили денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Соответствующий законопроект внес в парламент президент страны. На 2 июня назначено обсуждение документа в верхней палате. Решение о выходе США из Договора принял президент Дональд Трамп в 2020 году. Его преемник Джо Байден не стал его отменять.

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