«Выход нужно обсуждать»: президент Эквадора заявил, что Ассанж должен будет покинуть посольство в Лондоне

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж в итоге должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, заявил президент латиноамериканской страны Ленин Морено. Он уточнил, что переговоры о будущем австралийского журналиста, который уже шесть лет укрывается в дипмиссии, ведутся с адвокатами Ассанжа и британскими властями. Морено добавил, что никогда не поддерживал деятельность WikiLeaks, однако в этой ситуации приоритетом Эквадора является безопасность австралийца. Ранее глава МИД страны Хосе Валенсия заявил, что вопрос о предоставлении Ассанжу убежища необходимо решить, однако сроки его урегулирования пока остаются открытыми.

Главный редактор портала WikiLeaks в конечном счёте должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент латиноамериканской страны Ленин Морено.

«Я никогда не был согласен с тем, что делает Ассанж. Я всегда был против того, чтобы кто-либо просматривал личные письма граждан с тем, чтобы получать информацию. Тем более информацию о нежелательных действиях государств или отдельных личностей, опасную для обнародования», — заявил Морено.

Глава государства назвал такие действия неправильными, поскольку существуют «законные формы борьбы». Как отметил Морено, предыдущее правительство Эквадора посчитало, что существовала угроза жизни Ассанжа.

«В Эквадоре нет смертной казни. И мы знаем, что такая угроза существовала, и поэтому единственное, чего мы хотели, так это гарантии, что его жизни ничто не будет угрожать», — подчеркнул он.

Один из присутствовавших журналистов уточнил: «Очевидно, что эта ситуация не может длиться бесконечно, в какой-то момент должен появиться какой-то выход, нет?»

«Конечно, так и должно быть. Но этот выход нужно обсуждать. Если мы говорим, что диалог — это лучший механизм для сближения и понимания, то мы первыми должны воплотить это на практике», — заявил Морено.

Как отметил глава государства, переговоры о будущем австралийского журналиста ведутся с его юристами и британскими властями. Морено добавил, что пребывание Ассанжа в эквадорской дипмиссии, которая служит ему убежищем на протяжении шести лет, само по себе является нарушением прав человека.

В эквадорском посольстве в Лондоне отказались комментировать РИА Новости заявление Ленина Морено, переадресовав вопрос внешнеполитическому ведомству страны. При этом близкий к Ассанжу источник агентства Reuters сообщил, что ситуация скоро должна разрешиться.

Ещё в четверг, 26 июля, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия в интервью изданию ABC заявил, что Ассанж не может вечно находиться в посольстве.

«Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в своё время, необходимо решить, так как он (Ассанж. — RT) не может вечно находиться в убежище. Однако сложно сказать, сколько времени уйдёт на принятие такого решения», — отметил Валенсия.

Дипломат призвал обсуждать эти вопросы в рамках международного права и при участии трёх сторон: правительств Великобритании и Эквадора, а также юристов Джулиана Ассанжа.

В свою очередь, официальный представитель британского правительства заявил журналистам, что обсуждение будущего Джулиана Ассанжа продолжается, однако этот вопрос не поднимался в ходе визита Ленина Морено в Соединённое Королевство.

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Напомним, эквадорский лидер Ленин Морено неоднократно высказывал недовольство выпадами Ассанжа в отношении союзников латиноамериканской страны (прежде всего Испании) в связи с каталонским референдумом. Морено последовательно требовал от основателя WikiLeaks соответствовать «нормам убежища» и напоминал австралийцу о взятых на себя обязательствах, однако Ассанж в ответ обвинял президента в попытке заставить его молчать.

Несмотря на это, в январе 2018 года Эквадор предоставил Ассанжу гражданство, но вскоре Морено назвал пребывание журналиста в лондонской дипмиссии «камнем в ботинке», доставшимся ему от предыдущих властей.

Позднее, в конце марта, руководство Эквадора приняло решение буквально лишить Ассанжа связи с внешним миром «в связи с неисполнением... письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами». При этом близкий к WikiLeaks источник RT опровергал, что австралиец подписывал подобные документы.

В середине мая Мария Фернанда Эспиноса, на тот момент занимавшая пост министра иностранных дел Эквадора, заявила о необходимости возобновить диалог с Лондоном по положению главного редактора WikiLeaks. При этом она подчеркнула, что «нужно соблюдать право Ассанжа на передвижение», и отметила заинтересованность Кито в разрешении сложившейся ситуации.

Кроме того, Ленин Морено распорядился сократить в лондонском посольстве численность охраны, обеспечивающей безопасность Ассанжа. А в конце мая президент Эквадора в интервью Deutsche Welle назвал предоставление австралийцу гражданства «не самым уместным» шагом, отметив, что не имеет к этому отношения, поскольку соответствующее решение было принято главой МИД.

11 июня Ленин Морено принял отставку Эспиносы, и новым министром иностранных дел был назначен Хосе Валенсия, ранее представлявший Эквадор в Организации американских государств. Уже 20 июня в эфире Ecuavisa Валенсия заявил, что Ассанж не может вечно оставаться в эквадорском посольстве.

«Мы ищем решение этой проблемы, потому что убежище не вечное, нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами и не будет определённого момента, когда эта ситуация будет пересмотрена. В том числе и потому, что это противоречит правам самого беженца», — заявил глава МИД.

15 июля The Times сообщила, что британские власти ведут «тайные переговоры» с правительством Эквадора по вопросу выселения Ассанжа из посольства в Лондоне. Причём, по данным издания, в этих переговорах участвовали высокопоставленные чиновники, включая замглавы МИД Соединённого Королевства Алана Дункана.

19 июля о возможной выдаче Ассанжа властям Великобритании, сославшись на свои источники, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. На следующей неделе президент Эквадора собирается в Лондон. И его сейчас прессуют США и Британия, требуют сдать Ассанжа. Он и так-то не рад был такому наследству, а тут ещё эти внебиблейскими карами грозят», — написала она в Twitter.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

На следующей неделе президент Эквадора собирается в Лондон. И его сейчас прессуют США и Британия, требуют сдать Ассанжа. Он и так-то не рад был такому наследству, а тут еще эти внебиблейскими карами грозят. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

Позднее эту информацию подтвердил журналист The Intercept Гленн Гринвальд, всемирно известный благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Источник, близкий к МИД Эквадора, рассказал изданию, что соглашение о передаче Ассанжа Лондону будет достигнуто в ближайшие несколько недель, «если ещё не достигнуто».

«Уже на этой неделе Ассанжа могут лишить политического убежища и выгнать (из посольства. — RT)», — написал он.

При этом в июле Межамериканский суд по правам человека вынес решение о том, что просители убежища имеют право укрываться на территории посольств и дипломатических резиденций, а власти всех стран обязаны предоставлять им беспрепятственный выезд. Таким образом, согласно вердикту суда, британские власти были обязаны позволить Ассанжу покинуть здание дипмиссии и добраться до аэропорта.

BREAKING: Big win for @JulianAssange as the Inter-American Court on Human Rights finds right to seek asylum in embassies and that states must give safe passage to embassy asylees. В ожидании «вмешательства»: глава Госдепа Помпео по-своему подвёл итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки



PDF of the Court's press release: https://t.co/FenHan8Wng



Backgrournd: https://t.co/zkDY8heqRGpic.twitter.com/QBfwVsAM0k— WikiLeaks (@wikileaks) 13 июля 2018 г.

В 2016 году рабочая группа ООН признала ограничение свободы Ассанжа незаконным.

В 2012 году Ассанж, находясь в Лондоне, попросил политического убежища у Эквадора после решения британского суда экстрадировать его в Швецию, где его обвинили в изнасиловании. В 2017 году дело было закрыто, однако оно может быть возобновлено, так как срок давности по нему истекает только в 2020 году. Сам австралиец называет дело сфабрикованным.

Кроме того, стоит добавить, что 24 июля портал WikiLeaks сообщил: по данным эквадорских СМИ, в июне 2018 года на сторону Великобритании перешла двойной агент, которая шпионила за Ассанжем в посольстве Эквадора. Отмечается, что эта женщина работала на эквадорскую разведку под дипломатическим прикрытием и после увольнения со службы осталась в Великобритании.

Главные разоблачения WikiLeaks, из-за которых Ассанж скрывается от США

«Он показал, что такое свобода слова по-американски»

По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова, последствия выхода главного редактора WikiLeaks из эквадорского посольства могут иметь печальные последствия.

«Думаю, ему не простят ту информацию, которую он раскрыл. Можно выразить только огромное сожаление, что ситуация так разворачиваются, потому что такие люди как Ассанж и Сноуден, конечно, многое сделали, чтобы отрыть миру истинную правду о действиях США и в том числе в области информационной политики», — заявил парламентарий.

По словам собеседника RT, Ассанжу практически не приходится рассчитывать на какое-либо помилование в случае выдачи США.

«Очень не хотелось бы, но думаю, что если он попадёт в руки к американцам (Британия его им 100% выдаст), судьба его будет незавидной», — заявил Крупенников.

Он добавил, что австралийский журналист показал, что такое «свобода слова по-американски», и для Соединённых Штатов это был довольно серьёзный удар по их имиджу и авторитету. А таких вещей в Вашингтоне, как правило, не прощают.

В свою очередь, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Эквадор испытывал колоссальное давление со стороны Великобритании и США, которые добивались выдачи Ассанжа.

«Эквадор — небольшая страна со слабой экономической базой и, конечно, несмотря на желание оказать помощь Ассанжу, долго сопротивляться в этой неравной борьбе правительство Эквадора не имело возможности», — заявил политолог.

Он также не исключил, что вопрос о будущем австралийского журналиста мог быть решён в рамках подготовки к переговорам руководства Эквадора и Великобритании.

«Хочу подчеркнуть, что мы наблюдаем пример вопиющего нарушения прав человека, преследование человека по надуманным причинам…

И дело Ассанжа в этом смысле приобретает очень серьёзное значение, поскольку страны, которые объявили себя образцом демократии, лицемерно требуют от других государств выполнения разнообразных норм, связанных якобы с нарушением прав человека или ограничением свободы слова, на практике совершают тягчайшее преступление против свободы слова», — подчеркнул Шаповалов.

По его словам, единственное «преступление», которое совершил Ассанж, состоит в том, что он открыл человечеству правду о действиях военнослужащих США в Афганистане и Ираке, которая по сути проливает свет на политику США во всём мире.

«Это и есть основанная «вина» Ассанжа. И её, по всей вероятности, американцы никогда ему не простят. И то, что происходит в настоящий момент, — это завершающая фаза борьбы государства-левиафана в лице США и Великобритании против человека, который по сути в одиночку попытался противостоять этой репрессивной государственной машине», — подытожил эксперт.