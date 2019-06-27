«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

На саммите стран G20 в Японии 28—29 июня мировые лидеры обсудят ключевые международные проблемы. Особое внимание приковано к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Состоится и множество других встреч, за которыми будут внимательно следить во всех странах. На повестке дня вопросы стратегической стабильности, будущее мировых экономических отношений, разрешение наиболее «горячих» региональных вопросов, в частности деэскалация кризиса вокруг Ирана. Российского президента на саммите G20 ожидает напряжённый график переговоров. Как отмечают эксперты, это свидетельствует об особом значении, которое другие государства придают России в решении глобальных проблем.

28—29 июня в японском городе Осака пройдёт очередной саммит G20. Впервые встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира состоится на территории Японии. Среди тем, которые организаторы саммита вынесли на повестку дня международного форума, — будущее мировой экономики и глобального развития, международная торговля и инновации, охрана окружающей среды и вопросы энергетики, занятости и роли женщин в экономике, а также проблемы здравоохранения. Как подчеркнул накануне хозяин саммита премьер-министр Японии Абэ Синдзо, мировые лидеры обсудят и создание правил цифровой экономики.

«Повестка дня саммита G20 будет формироваться из традиционных вопросов: проблема бедности, преодоление нищеты и экономического неравенства, климатические изменения и так далее», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ Андрей Манойло.

«Но самое интересное, разумеется, будет в кулуарах на уровне двусторонних и трёхсторонних встреч», — подчёркивает эксперт.

«Сверка часов»

Предполагаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала одной из наиболее обсуждаемых в мировых СМИ тем будущего саммита.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Reuters

© Kevin Lamarque

Ещё в мае президент Трамп выразил желание встретиться с российским коллегой в Осаке. Однако до последнего момента конкретных предложений на этот счёт с американской стороны не поступало. Лишь 25 июня представитель Белого дома рассказал журналистам, что Трамп намеревается обсудить на встрече с Путиным вопросы региональной безопасности: ситуацию в Иране, на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке в целом и, возможно, в Венесуэле. При этом, по информации американской стороны, встреча двух президентов не будет носить полноформатного характера.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил 26 июня, что переговоры Путина и Трампа пройдут 28 июня утром по московскому времени после первого заседания саммита G20 «в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений».

«Вопросы логичные: общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты (тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла), естественно, иранская проблема», — обрисовал повестку переговоров Ушаков.

Как отмечал 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможно, переговоры Путина и Трампа пройдут в формате «на ногах». Однако в таком случае им не удастся полноценно обсудить все приоритетные темы. Последний раз президенты полноценно общались «один на один» в августе прошлого года на саммите в Хельсинки.

24 июня в Иерусалиме состоялись переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По словам американца, эта встреча стала очередным этапом подготовки к российско-американскому саммиту в Осаке. Обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также региональные проблемы.

На следующий день Болтон, Патрушев, их израильский коллега Меир Бен-Шаббат, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно обсудили ситуацию в Сирии. Как отметил по итогам этой встречи Нетаньяху, он рассчитывает, что Трамп и Путин на встрече в Осаке обсудят вывод иностранных войск из Сирии. Также на части территории страны находятся военные Турции и Соединённых Штатов.

«У нас самый широкий спектр вопросов для обсуждения и главный из них — выход на устойчивую нормализацию двухсторонних контактов и придания им регулярности, — прокомментировал RT перспективы российско-американских переговоров на высшем уровне директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Если встреча Трампа и Путина состоится, то произойдёт очередная «сверка часов» между Москвой и Вашингтоном по широкому кругу тем. Может быть, удастся выйти на более предметное обсуждение по ряду отдельных вопросов, в том числе по антитерроризму, по взаимодействию в Сирии».

По словам Андрея Манойло, Трампа Россия интересует как посредник в работе над теми вопросами, которые США не в состоянии решить единолично. По словам эксперта, в число таких проблем входят сложные отношения Вашингтона и Пекина, застопорившаяся денуклеаризация КНДР и усиление напряжённости вокруг Ирана.

«Предложение напрямую организовать перезагрузку отношений с Россией, я думаю, от Трампа не последует», — считает Манойло.

Не только Трамп

Дональд Трамп не единственный мировой лидер, намеревающийся провести переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Как сообщала ранее канцелярия президента Турецкой Республики, ожидает встречи с российским лидером и Реджеп Тайип Эрдоган.

13 июня в ходе саммита ШОС в Бишкеке индийский премьер Нарендра Моди предложил российскому коллеге пообщаться в ходе форума «большой двадцатки», а также организовать на его полях встречу в формате Россия — Индия — Китай (РИК).

Нарендра Моди, Владимир Путин и Си Цзиньпин

Reuters

© Mikhail Klimentyev

Примет Владимира Путина и хозяин саммита японский премьер Абэ Синдзо. Эту встречу японский МИД анонсировал ещё в мае. Также, как объявил 25 июня Дмитрий Песков, в Осаке пройдут переговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Также о намерении встретиться с российским лидером заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 26 июня вероятность такой встречи отметили в Елисейском дворце.

В свою очередь, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что в переговорах с Владимиром Путиным могут быть заинтересованы и представители Евросоюза, в частности председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Обмен мнениями с Юнкером анонсировал и Юрий Ушаков.

Как подчеркнул 26 июня Ушаков, на саммите G20 Владимир Путин проведёт около десяти встреч с мировыми лидерами. Он подтвердил участие президента во встречах формата РИК и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также его встречи с Абэ, Макроном, Эрдоганом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом ЮАР Сирилом Рамофозой и Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом.

По словам Юрия Ушакова, на встречах с Макроном и Меркель будут обсуждаться ситуация на Украине, в частности выполнение новым руководством страны Минских соглашений, а также Иран и Сирия. С египетским президентом российский лидер обговорит полноформатное возобновление авиасообщения, а с саудовским наследным принцем — свой запланированный на октябрь визит в Эр-Рияд и «вопрос энергетики». После встречи с Абэ будут подписаны «интересные коммерческие соглашения».

«Будут ещё встречи «на ногах» с различными представителями, в том числе в ходе торжественного приёма, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», — пообещал Юрий Ушаков.

По словам Андрея Манойло, напряжённый график встреч российского лидера на саммите G20 обусловлен тем, что в мире Россию воспринимают в качестве своеобразной альтернативы США.

«Все, у кого возникают трудности в отношениях с США, идут к России. При этом Путин пользуется непререкаемым авторитетом в мировой политике, его считают очень опытным и самым влиятельным политиком», — утверждает эксперт.

Американский прицел

Как отмечают эксперты, одна из особенностей нынешнего саммита G20 — то, что он проходит на фоне серьёзных пертурбаций в глобальных политических и экономических процессах. Так или иначе, эти проблемы затрагивают почти всех членов «большой двадцатки».

«Не нужно забывать, что G20 — прежде всего «экономический клуб по интересам» в расширенном составе, — отметил Дмитрий Егорченков. — Поэтому будут обсуждаться вопросы кризиса международных экономических отношений, торговых войн, различных запретительных мер, политики протекционизма и всего прочего, что стало отличительной чертой нашей экономической международной реальности».

Так, торговая война США и Китая может коснуться всех участников глобальных экономических процессов, отмечает эксперт. Поэтому за ней будет напряжённо следить вся мировая общественность.

18 июня после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином оба лидера подтвердили, что встретятся в Осаке. При этом, по словам Трампа, эта встреча пройдёт в «расширенном формате». Однако, как отметил в начале июня глава американского Министерства торговли Уилбур Росс, в Вашингтоне не ожидают, что по итогам переговоров двух лидеров будет заключено конкретное торговое соглашение.

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По словам Дмитрия Егорченкова, сейчас «именно изменения в подходах США, связанных с президентством Трампа, вызывают огромное количество вопросов со стороны самых разных игроков — начиная от Китая и заканчивая европейскими партнёрами американцев».

В Индии обращают особое внимание на перспективы переговоров Дональда Трампа с Нарендрой Моди. В начале июня экономические отношения Вашингтона и Дели осложнились после того, как Дональд Трамп распорядился отменить действовавшие для этой страны льготы по тарифам в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Индия в ответ ввела торговые пошлины на 28 американских товаров. В то же время США, как отмечают эксперты, заинтересованы в сотрудничестве с Индией, которую рассматривают в качестве противовеса влиянию Китая в регионах Тихого и Индийского океанов. Ожидается, что эти вопросы будут обсуждаться и в рамках трёхсторонней встречи лидеров Индии, Японии и США на полях форума в Осаке.

Кроме того, американский лидер намерен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, австралийским премьером Скоттом Моррисоном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, бразильским президентом Жаиром Болсонару, а также с Абэ Синдзо и Эрдоганом. По словам постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, на последней встрече Дональд Трамп может обсудить с турецким коллегой вопросы поставок Анкаре российских ЗРК С-400. США выступают резко против закупки их союзником по НАТО этих российских вооружений.

Поле для диалога

В свою очередь, на встрече Трампа с наследным принцем саудовского королевства будет обсуждаться одна из наиболее горячих тем мировой повестки — ситуация вокруг Ирана. Эр-Рияд поддерживает Вашингтон, который с начала мая усиливает военное давление на исламскую республику. Дважды за это время — в середине мая и середине июня — США обвиняли Тегеран в атаке на танкеры, в том числе перевозившие саудовские углеводороды.

Хозяева форума японцы также намерены сделать обсуждение обстановки в Персидском заливе одной из важнейших тем саммита. Япония ранее была одним из главных потребителей углеводородов как из Ирана, так и из арабских стран Персидского залива, и заинтересована в снижении конфронтации. Как отметил 25 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Япония «намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряжённости на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами», приводит его слова ТАСС. В июне Абэ Синдзо побывал с визитом в Иране, пытаясь выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном.

Также ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, намерен обсудить с президентом США французский лидер Эммануэль Макрон.

По мнению Андрея Манойло, «G20 — это эффективный международный форум, который максимально учитывает интересы ведущих стран мира». В его рамках, как считает эксперт, всё имеет значение: и прямой контакт ведущих мировых лидеров, и кулуарные встречи, и обсуждение важных с точки зрения глобального развития тем на пленарных заседаниях.

По словам Дмитрия Егорченкова, главная задача G20 — быть площадкой для диалога мировых лидеров. И с этой миссией организация всегда неплохо справлялась.

«G20 сформировался в своё время как ответ на международный финансовый кризис 1999 года, как альтернативная более широкая площадка уравновешивания противоречащих экономических интересов крупнейших экономик за пределами G7. В «двадцатке» присутствуют азиатские тигры и огромное количество других государств, которые не так заметны, как США, но влияют на общее состояние мировой экономики, — подчёркивает эксперт. — Такой формат диалога позволяет выходить на уравновешивание интересов более эффективно, чем это делается в рамках G7».