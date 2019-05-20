Выход на большую сцену: опубликована программа первого дня Зеленского на посту президента Украины

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовали программу мероприятий, которые пройдут в Киеве в день инаугурации нового главы государства. Согласно плану, после принятия присяги и произнесения речи на торжественном заседании Верховной рады президент примет участие в ряде официальных мероприятий. В их числе — представление командующих видами Вооружённых сил Украины, поднятие государственного флага и переговоры с главами иностранных делегаций. Украинская сторона ожидает приезда в Киев представителей порядка 60 стран и объединений. Между тем Россия не получала от Киева никаких приглашений.

В пресс-службе Владимира Зеленского обнародовали программу мероприятий, которые пройдут в Киеве в день инаугурации шестого президента Украины — 20 мая. Согласно опубликованной информации, после принесения присяги глава государства примет участие в ряде официальных мероприятий.

Так, с 10:00 до 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в сессионном зале Верховной рады пройдёт торжественное заседание, посвящённое церемонии принесения присяги украинскому народу избранным президентом. RT будет вести прямую видеотрансляцию этого мероприятия с синхронным переводом на русский язык.

Согласно сложившейся традиции, Зеленский принесёт присягу, положив руку на Конституцию Украины и на Пересопницкое Евангелие, после чего председатель Конституционного суда объявит о его вступлении в должность президента Украины. Затем руководитель Центризбиркома вручит Зеленскому удостоверение президента, а глава Конституционного суда — символы власти (орденскую цепь, гербовую печать и булаву). После этого президент произнесёт с трибуны Верховной рады инаугурационную речь.

Далее уже официально в должности президента страны Зеленский примет участие в церемонии представления командующих всеми видами Вооружённых сил Украины (ВСУ) и в церемонии поднятия государственного флага. После этого с 11:20 до 11:50 Зеленский вместе со своей супругой Еленой поприветствует прибывших в Киев глав иностранных делегаций в резиденции президента Украины — Мариинском дворце.

После полудня там пройдёт приём для глав иностранных делегаций, а с 14:30 до 17:00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с представителями других государств. Согласно имеющимся данным, эти переговоры пройдут в администрации президента.

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям прошли две репетиции церемонии принесения присяги, а в центре Киева были установлены два больших экрана — у здания Верховной рады и у Мариинского дворца, на которых в понедельник, 20 мая, будет транслироваться инаугурация президента. Сам Зеленский пригласил всех желающих прийти в Мариинский парк, чтобы лично наблюдать за церемонией.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдёт в зале Верховной рады, перед депутатами... На больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе!» — отметил Зеленский.

В день инаугурации будет ограничено движение по целому ряду улиц в центре Киева, а также по дороге из аэропорта Борисполь к правительственному кварталу для проезда иностранных делегаций. Полностью перекроют только улицу Грушевского и часть Институтской улицы. Также начальник киевской полиции Андрей Крищенко в ходе брифинга сообщил, что на время торжественных мероприятий будут усилены меры безопасности. В частности, на входе в Мариинский парк установят металлоискатели.

Схема ограничения движения в Киеве 20 мая

В украинском МИД ожидают, что на инаугурацию Владимира Зеленского прибудут представители порядка 60 стран и организаций. В частности, ожидается визит президентов Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра энергетики США Рика Перри и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, а также министра обороны Канады Харджита Саджана и помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса.

Кроме того, в Киев приглашены вице-президент Турции, глава МИД Польши, премьер Молдавии, вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Словакии и Болгарии, глава азербайджанского парламента, председатель сената Чехии, французский министр по вопросам Европы и другие представители иностранных государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от украинской стороны никаких приглашений «ни на каких уровнях» на мероприятия по случаю инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее в команде Зеленского сообщали о возможных изменениях и «фишечках» в ходе традиционной церемонии инаугурации президента, а также говорили о возможности проведения праздничных мероприятий. Официального подтверждения таких действий пока не поступало, однако начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей в эфире «112 Украина» рассказал, что церемония пройдёт с существенными отклонениями от стандартного сценария.

«Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования. И всё то, что ложится на плечи Государственной охраны, я думаю, мы будем выполнять на максимально высоком и профессиональном уровне. Но изменения есть, и они существенные», — отметил Гелетей.