Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И на пути Путина попадаются закрытые двери": Во время экскурсии прези...
Порошенко отправил в отставку главу своей администрации
Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на...
Вместо левой партии – ностальгический маскарад
Главная / Украина

Выход на большую сцену: опубликована программа первого дня Зеленского на посту президента Украины

20 мая 2019, 00:54  •  64 • Украина
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовали программу мероприятий, которые пройдут в Киеве в день инаугурации нового главы государства. Согласно плану, после принятия присяги и произнесения речи на торжественном заседании Верховной рады президент примет участие в ряде официальных мероприятий. В их числе — представление командующих видами Вооружённых сил Украины, поднятие государственного флага и переговоры с главами иностранных делегаций. Украинская сторона ожидает приезда в Киев представителей порядка 60 стран и объединений. Между тем Россия не получала от Киева никаких приглашений.
 
AFP © Genya Savilov
 

В пресс-службе Владимира Зеленского обнародовали программу мероприятий, которые пройдут в Киеве в день инаугурации шестого президента Украины — 20 мая. Согласно опубликованной информации, после принесения присяги глава государства примет участие в ряде официальных мероприятий.

Так, с 10:00 до 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в сессионном зале Верховной рады пройдёт торжественное заседание, посвящённое церемонии принесения присяги украинскому народу избранным президентом. RT будет вести прямую видеотрансляцию этого мероприятия с синхронным переводом на русский язык.

Согласно сложившейся традиции, Зеленский принесёт присягу, положив руку на Конституцию Украины и на Пересопницкое Евангелие, после чего председатель Конституционного суда объявит о его вступлении в должность президента Украины. Затем руководитель Центризбиркома вручит Зеленскому удостоверение президента, а глава Конституционного суда — символы власти (орденскую цепь, гербовую печать и булаву). После этого президент произнесёт с трибуны Верховной рады инаугурационную речь.

Далее уже официально в должности президента страны Зеленский примет участие в церемонии представления командующих всеми видами Вооружённых сил Украины (ВСУ) и в церемонии поднятия государственного флага. После этого с 11:20 до 11:50 Зеленский вместе со своей супругой Еленой поприветствует прибывших в Киев глав иностранных делегаций в резиденции президента Украины — Мариинском дворце.

После полудня там пройдёт приём для глав иностранных делегаций, а с 14:30 до 17:00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с представителями других государств. Согласно имеющимся данным, эти переговоры пройдут в администрации президента.

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям прошли две репетиции церемонии принесения присяги, а в центре Киева были установлены два больших экрана — у здания Верховной рады и у Мариинского дворца, на которых в понедельник, 20 мая, будет транслироваться инаугурация президента. Сам Зеленский пригласил всех желающих прийти в Мариинский парк, чтобы лично наблюдать за церемонией.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдёт в зале Верховной рады, перед депутатами... На больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе!» — отметил Зеленский.

В день инаугурации будет ограничено движение по целому ряду улиц в центре Киева, а также по дороге из аэропорта Борисполь к правительственному кварталу для проезда иностранных делегаций. Полностью перекроют только улицу Грушевского и часть Институтской улицы. Также начальник киевской полиции Андрей Крищенко в ходе брифинга сообщил, что на время торжественных мероприятий будут усилены меры безопасности. В частности, на входе в Мариинский парк установят металлоискатели.

  • Схема ограничения движения в Киеве 20 мая

В украинском МИД ожидают, что на инаугурацию Владимира Зеленского прибудут представители порядка 60 стран и организаций. В частности, ожидается визит президентов Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра энергетики США Рика Перри и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, а также министра обороны Канады Харджита Саджана и помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса.

Кроме того, в Киев приглашены вице-президент Турции, глава МИД Польши, премьер Молдавии, вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Словакии и Болгарии, глава азербайджанского парламента, председатель сената Чехии, французский министр по вопросам Европы и другие представители иностранных государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от украинской стороны никаких приглашений «ни на каких уровнях» на мероприятия по случаю инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее в команде Зеленского сообщали о возможных изменениях и «фишечках» в ходе традиционной церемонии инаугурации президента, а также говорили о возможности проведения праздничных мероприятий. Официального подтверждения таких действий пока не поступало, однако начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей в эфире «112 Украина» рассказал, что церемония пройдёт с существенными отклонениями от стандартного сценария.

«Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования. И всё то, что ложится на плечи Государственной охраны, я думаю, мы будем выполнять на максимально высоком и профессиональном уровне. Но изменения есть, и они существенные», — отметил Гелетей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
19 мая 2019, 18:24
Опубликована программа инаугурации Зеленского
19 мая 2019, 21:39
Порошенко отправил в отставку главу своей администрации
19 мая 2019, 18:24
Экс-глава протокола рассказал о стыде за внешний вид Порошенко
19 мая 2019, 21:39
Порошенко о своём президентстве: время всё расставит по местам
19 мая 2019, 08:39
Депутат Рады заявил о потерях без экспорта в Россию
19 мая 2019, 13:24
Саакашвили призвал Зеленского бороться с Порошенко и не вести двусторонние переговоры с РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2019, 04:09
Помпео покинул Сочи, не добившись прорыва в отношениях с Россией
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
15 мая 2019, 00:54
"Это Украина". Немецкий журналист вскрыл неудобный факт о катастрофе MH17
14 мая 2019, 11:39
«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.