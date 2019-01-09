Выход из Евросоюза как альтернатива для Германии?

Немецкие СМИ заговорили о Dexit (Deutschland+exit) по аналогии с Brexit

Третья по численности депутатов в немецком бундестаге партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не исключает возможность внесения в свою политическую программу положений о выходе Германии из ЕС. За это высказались 80% членов партии.

«Если предлагаемые нами в системе ЕС реформы не будут реализованы в течение одного законодательного периода (имеется в виду избрание нового состава Европарламента в мае 2019 г. с полномочиями до 2024 г. – Ред.), мы будем считать необходимым выход Германии [из ЕС] либо последовательный роспуск ЕС и создание нового европейского сообщества на основе экономики и [общих] интересов», – заявила партийная комиссия АдГ.

Среди выдвигаемых «Альтернативой» преобразований – регулирование рынка электроэнергии с целью снижения потребительских тарифов, упрощение налогового бремени, ужесточение миграционного законодательства вплоть до запрета принимать мигрантов из стран зоны ислама. АдГ считает ислам не столько религией, сколько идеологией, не отделяемой обычно от государства.

Немецкая пресса уже заговорила о Dexit (Deutschland+exit), по аналогии с Brexit. Однако гипотетические выгоды и невыгоды такого решения тесно взаимосвязаны, и единого ответа на вопрос «Оставаться ли Германии в ЕС или уходить?» нет.

Социологи говорят о 30%-й поддержке Dexit среди германских граждан, но для германской экономики, на 58% ориентированной на экспорт в страны Европы, такое решение может иметь печальные последствия.

Есть и плюсы. Без членства в ЕС Германия могла бы сама регулировать свою финансовую политику. Партия АдГ не исключает возвращения национальной валюты – немецкой марки. Если в 2010 г. участие в программах ЕС обошлось немецким налогоплательщикам в €9,22 млрд., то в 2014 г. уже в €15,5 млрд. Большинство этих денег ушло на финансирование программ поддержки новых членов Евросоюза – €13,7 млрд. для Польши и €5,7 млрд. для Венгрии.

Немцы недовольны и тем, что большинство немецких законов, касающихся экономики, вводятся не Берлином, а Брюсселем – от таких незначительных, как расценки на роуминг мобильной связи или акцизы на табак, до далеко идущих внешнеэкономических директив.