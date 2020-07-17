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Выигрыш ищет победителя: москвич выиграл в лотерею, но приз не забрал

17 июля 2020, 21:00  •  48 • Аналитика
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Лотереи считаются легким способом разбогатеть, хотя и не самым надежным. Нет, в случае выигрыша деньги-то вам выплатят, каким бы огромным он ни был. Речь о шансах на победу в лотерее. Все дело в удаче. Повезет или не повезет. Вот одному из жителей Москвы сегодня повезло. Он выиграл суперприз в размере 303 527 903 рублей. Как отмечают в компании "Столото", победитель пока не объявился, но известно, что он купил билет через мобильное приложение.
Думаете ему повезло? Как посмотреть. Судя по описаниям историй победителей лотерей в разных странах, выигрыш им становится скорее в тягость, чем в радость. Потребительское счастье вещь очень ненадежная. Ну купил ты себе спорткар, о котором раньше и мечтать не мог. Ну квартиру. Слетал на Сейшелы и еще куда-нибудь. Хотя в нынешних условиях вряд ли. А дальше что делать? Появляются малознакомые родственники, а друзья меняются в поведении. И всем тоже хочется прикоснуться к богатству.
В Сети довольно много печальных историй победителей лотерей. Впрочем, может у этого москвича все будет по-другому.
Вообще же лотереи весьма полезны. В большинстве стран они государственные. Во-первых, потому что не можешь остановить - возглавь. Азартные игры были, есть и будут. А так хоть будут гарантии выплат и контроль за ними. Во-вторых, лотереи хороший источник дохода в бюджеты разных уровней. С начала распространения государственных лотерей "Столото" общие отчисления в разные бюджеты России составили более 25 миллиардов рублей. А, например, в Великобритании только 50% доходов национальной лотереи идут в игровой фонд. Из остальной половины – 28% на благотворительность и 12% отчисляются государству в виде пошлины. А британцы тоже любители сыграть в лотерею.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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