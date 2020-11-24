Выиграв выборы, Санду готовится к войне с парламентом

«Ситуация непростая, мы выиграли бой, но впереди ещё война»

Спустя неделю после победы во втором туре президентских выборов Майя Санду признала – она не сможет получить настоящую власть в стране при нынешнем парламенте и правительстве. Выход один – парламент и правительство следует сменить. И чем быстрее, тем лучше. Но для того, чтобы распустить молдавский парламент, у нового президента нет полномочий, поэтому и приходится ей искать обходные пути.

«Я не могу распустить его по собственному желанию, но нам необходимо найти путь к досрочным выборам. Люди должны получить право избрать новый парламент, ведь нынешний вёл себя недостойно. У нас есть депутаты, которые поменяли партию уже трижды, хотя парламент избран лишь в прошлом году. Это – признак политической коррупции»,

– пояснила Санду в беседе с журналистами.

Напомним, в Молдавии полномочия главы государства сильно ограничены парламентом – в Республике парламентская форма правления, поэтому победа Майи Санду на президентских выборах не означает победу Запада. Следующей задачей Санду станет привести в правительство прозападных представителей. О грядущей войне с парламентом и правительством, а по сути – с социалистами, открыто заявил и вице-председатель парламента, депутат от партии PAS Михай Попшой. По его мнению, только после смены состава парламента и правительства можно будет говорить об окончательном триумфе прозападных сил.

«Ситуация непростая. Мы, возможно, выиграли бой, но впереди ещё война. Полномочия президента в Молдове ограничены. И, чтобы Санду оправдала исторический мандат доверия, который ей дали избиратели, она нуждается в партнёрстве парламента и правительства. Ей нужно парламентское большинство, которое разделяет ориентацию на повестку дня её избирательной программы. А для этого нужны досрочные парламентские выборы»,

– рассказал депутат в понедельник, 23 ноября, в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

По его мнению, партия PAS должна сформировать коалицию с прозападными фракциями в парламенте, это необходимо для осуществления тех целей, которые стоят перед новым президентом.

«Самое главное – никаких компромиссов в отношении евроинтеграции»,

– подчеркнул соратник Санду.

Молдавские эксперты также говорят о том, что без «послушного» парламента и правительства «проект Санду» не заработает.

«С точки зрения реализации европейского проекта, избранный президент Молдовы – это командующий без армии. На внешнеполитическом уровне у Майи Санду будет фантастическая переговорная площадка, но в действительности у неё нет особых рычагов власти. В этом контексте, независимо от того, с лидерами каких стран она будет вести беседу и куда отправится с визитом, в этих государствах будут смотреть на внутриполитическую ситуацию, исходя из принципа: кому даём деньги, того и поддерживаем. Однако в нынешнем парламенте у Санду нет союзников, ей не с кем создавать коалицию»,

– отметил политолог Дан Дунгачу.

Значит выход один – распустить парламент. Но у президента нет полномочий для этого. Остаётся одно – объявить парламенту войну.