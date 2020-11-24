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Выиграв выборы, Санду готовится к войне с парламентом

24 ноября 2020, 01:50  •  45 • Украина
«Ситуация непростая, мы выиграли бой, но впереди ещё война»
Спустя неделю после победы во втором туре президентских выборов Майя Санду признала – она не сможет получить настоящую власть в стране при нынешнем парламенте и правительстве. Выход один – парламент и правительство следует сменить. И чем быстрее, тем лучше. Но для того, чтобы распустить молдавский парламент, у нового президента нет полномочий, поэтому и приходится ей искать обходные пути.
«Я не могу распустить его по собственному желанию, но нам необходимо найти путь к досрочным выборам. Люди должны получить право избрать новый парламент, ведь нынешний вёл себя недостойно. У нас есть депутаты, которые поменяли партию уже трижды, хотя парламент избран лишь в прошлом году. Это – признак политической коррупции»,
– пояснила Санду в беседе с журналистами.
Напомним, в Молдавии полномочия главы государства сильно ограничены парламентом – в Республике парламентская форма правления, поэтому победа Майи Санду на президентских выборах не означает победу Запада. Следующей задачей Санду станет привести в правительство прозападных представителей. О грядущей войне с парламентом и правительством, а по сути – с социалистами, открыто заявил и вице-председатель парламента, депутат от партии PAS Михай Попшой. По его мнению, только после смены состава парламента и правительства можно будет говорить об окончательном триумфе прозападных сил.
«Ситуация непростая. Мы, возможно, выиграли бой, но впереди ещё война. Полномочия президента в Молдове ограничены. И, чтобы Санду оправдала исторический мандат доверия, который ей дали избиратели, она нуждается в партнёрстве парламента и правительства. Ей нужно парламентское большинство, которое разделяет ориентацию на повестку дня её избирательной программы. А для этого нужны досрочные парламентские выборы»,
– рассказал депутат в понедельник, 23 ноября, в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
По его мнению, партия PAS должна сформировать коалицию с прозападными фракциями в парламенте, это необходимо для осуществления тех целей, которые стоят перед новым президентом.
«Самое главное – никаких компромиссов в отношении евроинтеграции»,
– подчеркнул соратник Санду.
Молдавские эксперты также говорят о том, что без «послушного» парламента и правительства «проект Санду» не заработает.
«С точки зрения реализации европейского проекта, избранный президент Молдовы – это командующий без армии. На внешнеполитическом уровне у Майи Санду будет фантастическая переговорная площадка, но в действительности у неё нет особых рычагов власти. В этом контексте, независимо от того, с лидерами каких стран она будет вести беседу и куда отправится с визитом, в этих государствах будут смотреть на внутриполитическую ситуацию, исходя из принципа: кому даём деньги, того и поддерживаем. Однако в нынешнем парламенте у Санду нет союзников, ей не с кем создавать коалицию»,
– отметил политолог Дан Дунгачу.
Значит выход один – распустить парламент. Но у президента нет полномочий для этого. Остаётся одно – объявить парламенту войну.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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