Выиграна битва за Донбасс, но ещё не война, заметила Анна Шафран. Она предупредила о диверсии против русских и рассказала, как не допустить повторения таких геополитических катастроф, как украинский кризис, в будущем.

Ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде поздравила граждан страны и жителей Донбасса с признанием ДНР и ЛНР.

Она, однако, подчеркнула, что пока мы выиграли только битву, а не всю войну. Ведущая "Первого русского" пояснила, что Россию невозможно победить силой, в чём неоднократно убеждались агрессоры, но наша страна может победить себя сама.

Об этом свидетельствуют две крупнейшие геополитические катастрофы двадцатого века, в 1917 и в 1991 годах. Безусловно, и в крушении Российской Империи, и в развале Советского Союза был внешний след. Но он был незначителен на фоне массового разочарования граждан и ещё более массового предательства элит.

Ведь в буквальном смысле те, кто был поставлен хранить и оберегать государство, растаскивали его на кусочки, обратила внимание Шафран.

Последствия этих геополитических катастроф мы ощущаем до сих пор. Не было бы никакой "украинской проблемы", если бы не созданная большевиками Украинская советская республика, последовавшая массовая украинизация и постоянное пополнение этой республики территориями - теми самыми, из-за которых сейчас звучат выстрелы.

Да и в 1991 году до самого последнего момента ни о какой "независимости" речи не шло. Готовилось подписание обновлённого союзного договора, но руководители России, Украины и Белоруссии ради свержения Михаила Горбачёва разорвали страну на кусочки, отметила ведущая Царьграда.

Для того чтобы подобного никогда не повторилось, чтобы у людей, готовых разбрасываться исконно русскими землями, не было ни малейшего шанса прийти к власти, необходимо, чтобы патриотизм и любовь к России были не простыми словами, а впитанными с молоком матери понятиями, безусловными инстинктами.

Поэтому нет ни малейших сомнений - государство должно контролировать и направлять даже не культуру, а то, что называется идеологией - совокупность идей, составляющих национальный код.