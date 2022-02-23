Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная / Политика

Выиграна битва за Донбасс, но ещё не война: Шафран предупредила о диверсии против русских

23 февраля 2022, 04:35  •  166 • Политика
Выиграна битва за Донбасс, но ещё не война, заметила Анна Шафран. Она предупредила о диверсии против русских и рассказала, как не допустить повторения таких геополитических катастроф, как украинский кризис, в будущем.
Ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде поздравила граждан страны и жителей Донбасса с признанием ДНР и ЛНР.
Она, однако, подчеркнула, что пока мы выиграли только битву, а не всю войну. Ведущая "Первого русского" пояснила, что Россию невозможно победить силой, в чём неоднократно убеждались агрессоры, но наша страна может победить себя сама.
Об этом свидетельствуют две крупнейшие геополитические катастрофы двадцатого века, в 1917 и в 1991 годах. Безусловно, и в крушении Российской Империи, и в развале Советского Союза был внешний след. Но он был незначителен на фоне массового разочарования граждан и ещё более массового предательства элит.
Ведь в буквальном смысле те, кто был поставлен хранить и оберегать государство, растаскивали его на кусочки, обратила внимание Шафран.
Последствия этих геополитических катастроф мы ощущаем до сих пор. Не было бы никакой "украинской проблемы", если бы не созданная большевиками Украинская советская республика, последовавшая массовая украинизация и постоянное пополнение этой республики территориями - теми самыми, из-за которых сейчас звучат выстрелы.
Да и в 1991 году до самого последнего момента ни о какой "независимости" речи не шло. Готовилось подписание обновлённого союзного договора, но руководители России, Украины и Белоруссии ради свержения Михаила Горбачёва разорвали страну на кусочки, отметила ведущая Царьграда.
Для того чтобы подобного никогда не повторилось, чтобы у людей, готовых разбрасываться исконно русскими землями, не было ни малейшего шанса прийти к власти, необходимо, чтобы патриотизм и любовь к России были не простыми словами, а впитанными с молоком матери понятиями, безусловными инстинктами.
Поэтому нет ни малейших сомнений - государство должно контролировать и направлять даже не культуру, а то, что называется идеологией - совокупность идей, составляющих национальный код.
То, что делает Россию Россией, а русских - русскими. Думаю, не надо уточнять, что под русскими я подразумеваю в данном случае всех граждан России и всех соотечественников, считающих себя русскими. Попытка сузить слово "русский" до узкоэтнического определения - это, кстати, одна из многих идеологических диверсий, с которыми нам нужно бороться, - подытожила Шафран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


166
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 22:45
ЕС озвучил "страшные санкции": Напугалась только Собчак
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
23 февраля 2022, 01:05
Россию хотят наказать или наградить? В ЕС грозят "ударом в спину"
23 февраля 2022, 01:05
Война войной, а газ по расписанию: Украина не ожидает прекращения транзита из России
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2022, 23:20
Зеленский начал скрытую мобилизацию спецназа и разведки для удара по Донбассу
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украи...
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в ...
23 февраля 2022, 01:05
Россию хотят наказать или наградить? В ЕС грозят "ударом в спину"
23 февраля 2022, 01:05
Война войной, а газ по расписанию: Украина не ожидает прекращения транзита из России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.