Выиграли в хоккей и назначили нам президента: США о победе хоккеистов России на ОИ-2018

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Фристайлист из США пошутил по поводу триумфа российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Американские спортсмены эмоционально отреагировали на победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Фристайлист из США назвал результат хоккейного матча главной победой Москвы после избрания Дональда Трампа американским президентом.

Ироничное сообщение опубликовал у себя на странице в Twitter американский фристайлист Гас Кенуорти. К сообщению он приложил ссылку на новость о победе сборной России над сборной Германии со счетом 4-3 в финале олимпийского турнира по хоккею.

"Величайшая победа России со времен выборов президента США 2016 года", - гласит сообщение спортсмена.

Шутка является отсылкой к американской истерии в СМИ по поводу того, что Россия якобы повлияла на выборы президента США в 2016 году и обеспечила победу миллиардеру Дональду Трампу.