Выиграет или проиграет Россия от отставки премьера Италии? Названы плюсы и минусы смены главы правительства

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке. Объявление об уходе с поста главы правительства стало громкой кульминацией затянувшегося политического кризиса в стране.

Что произошло

Глава правительства Италии Джузеппе Конте исполнил озвученную в начале июня угрозу и объявил об отставке. Это произошло во время выступления премьер-министра в итальянском парламенте. Уход Конте грозит роспуском правительства и перевыборами в парламент Италии.

Политический кризис в Италии и его причины

Отставка премьера стала финальным аккордом длительного политического кризиса в стране. Он начался из-за возникших разногласий между двумя правящими партиями - "Лигой" и её партнером по коалиции "Движением 5 звезд". Эти две партии формировали большинство в итальянском парламенте, однако из-за растущих противоречий между этими политическими силами работа законодательного органа оказалась парализована. Две главные партии не могли договориться ни по одному вопросу, и в результате парламент не мог принять ни одного закона.

Подливали масла в огонь и два вице-премьера - лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини. В последние месяцы они нередко критиковали политику партий друг друга. А апогея конфликт достиг во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" заняла первое место в Италии, а "Движение 5 звезд" - второе.

Отставка премьера была неизбежна?

Тема отставки главы правительства впервые была поднята ещё в начале июня, причём самим премьер-министром. Конте заявил, что если "Лига" и "Движение 5 звезд" не договорятся, то он будет вынужден взять ситуацию в свои руки.

"Если никто не будет брать на себя ответственность и если не будет дальнейших действий, я сообщу президенту республики о намерении уйти со своего поста", - сказал премьер Италии 3 июня журналистам.

Спустя два месяца вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что примирение между "Лигой" и "Движением 5 звезд" более невозможно и нужны новые парламентские выборы. При этом Джузеппе Конте, ещё недавно грозивший отставкой, высказался резко против данной идеи. Лидер "Движения 5 звезд" отверг данную идею, возможно, опасаясь, что его партия потеряет влияние. Тем не менее уже 20 августа премьер Италии всё же объявил об отставке.

Что дальше?

Теперь Италию ожидают три возможных сценария развития событий. Первый - Конте уходит в отставку и распускает правительство. Второй - отставка по каким-либо причинам не принимается, премьер и правительство остаются на своих местах. Третий - Конте уходит в отставку, но только после голосования о сокращении числа парламентариев, которое должно пройти в четверг, 22 августа.

Хорошо или плохо это для России?

На самом деле ситуация довольно сложная и неоднозначная. С одной стороны, весьма вероятно, что по завершении политического кризиса в Италии партия "Лига" укрепит свои позиции, что для России несомненный плюс. Лидер партии Маттео Сальвини не раз выражал пророссийскую позицию и обещал бороться за снятие антироссийских санкций и восстановление отношений с Москвой.

С другой стороны, не известно, как долго ещё продлятся внутренние разборки между политическими силами. И всё это время Италия будет оставаться "вне игры". Учитывая пророссийский настрой страны, для России это несомненный минус, отмечают политические эксперты.