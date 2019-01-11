«Выгодный плацдарм»: кому нужна российская база в Африке

Министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра в интервью РИА «Новости» допустила возможность размещения в ЦАР российской военной базы.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <...>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать», — сказала Кояра.

Кроме того африканский министр подчеркнула, что

Россия — «единственная страна», поставляющая вооружение в ЦАР и обучающая военных страны.

Хотя в отношении ЦАР действует эмбарго на поставки вооружений, в декабре 2017 года ООН в порядке исключения дала России разрешение на поставки партии стрелкового оружия. Тогда же в республику были направлены российские военные специалисты, которые должны были обучить местных солдат обращаться с предоставленным оружием.

Уже в январе 2018 года российский транспортный самолет Ил-76 осуществил первую поставку вооружения и боеприпасов в ЦАР — в частности, пистолетов Макарова, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Туда были также направлены пять военных советников и 170 специалистов для инструктажа солдат центральноафриканской армии.

Сотрудничество двух стран было расширенно в августе прошлого года. На форуме «Армия-2018» Россия и ЦАР заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое подразумевает отправку в ЦАР еще большего числа инструкторов, а также предоставление африканским военным возможности обучаться в России.

После подписания этого соглашения в бывшей резиденции центральноафриканского диктатора Жана Бокассы — Дворце Беренго — был создан центр обучения, в котором работают российские инструкторы.

Кояра особо отмечает, что военный центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако местное население уже начало воспринимать его именно так.

Осенью прошлого года даже дошло до того, что повстанцы-исламисты из группировки «Селека» стали требовать вывода из страны «российских наемников».

Ультиматум боевиков остался без ответа и последствий. Россия же выразила свою готовность способствовать политическому урегулированию в ЦАР. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также отмечал, что Россия уже активно принимает участие в переговорном процессе. Он же допускал увеличение контингента российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Комментируя слова министра обороны ЦАР, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с ФАН отметил, что многие страны стремятся к расширению военного сотрудничества с Москвой, поскольку понимают, что РФ в состоянии обеспечить их безопасность.

«Тенденция очевидна: очень многие страны хотели бы, чтобы российские военные базы находились на их территории.

Это является свидетельством того, что они видят в России очень серьезного и надежного партнера, который в состоянии обеспечить их безопасность и оказать поддержку», — сказал сенатор.

Директор Центра анализа стратегий и технологий, эксперт РСМД Руслан Пухов ранее в разговоре с «Газетой.Ru» объяснял интерес ЦАР к военному сотрудничеству с Москвой эффективностью российского оружия и успехом антитеррористической операции РФ в Сирии. По мнению эксперта, в связи с этим власти ЦАР рассматривают Россию как государство, способное оказать помощь республике после вывода из страны французских войск.

«Присутствие России в ЦАР может оказаться выгодным плацдармом РФ в Африке и козырем Москвы в отношениях с Францией, — констатирует Руслан Пухов. — Не стоит сбрасывать со счетов и экономическую составляющую, ЦАР располагает богатыми запасами полезных ископаемых. Если в стране будет установлена стабильность, центральноафриканские ресурсы могут стать предметом выгодных контрактов».

Впрочем, как отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, целесообразности в размещении российской базы в ЦАР нет. По словам военного эксперта, «присутствие там наших военных советников, военных профессионалов, которые будут помогать готовить, обучать армию и спецподразделения ЦАР, поставки российского оружия» — достаточный фактор внутренней стабилизации в стране.

Размещение военной базы в ЦАР также могло бы еще в большей степени осложнить отношения Москвы с Евросоюзом, страны которого крайне обеспокоены российским усилением в регионе.

Еще в октябре прошлого года главы МИД стран ЕС договорились расширить поддержку ЦАР по вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает The Wall Street Journal, дипломаты попросили внешнеполитическую службу ЕС разработать план оказания консультаций и помощи силам внутренней безопасности ЦАР.

Европейские политики считают, что для российской стороны Центральноафриканская республика воспринимается в первую очередь как богатое полезными ископаемыми государство и точка опоры для влияния во всей Африке.