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Выгодное дело – Родину продавать. Названы британские расходы на "борцов с режимом" в России
04 октября 2021, 13:35 • 239 • Политика
Стало известно, в каких объёмах Великобритания выделяет деньги на "пятую колонну" в России. Похоже, они всерьёз намерены раскачать ситуацию – больше ничем такие вливания не объяснить.
Имя им – легион
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём телеграм-канале ставшие известными данные о финансировании российских так называемых "независимых СМИ" и разного рода структур "гражданского общества" в России со стороны Великобритании. По всей видимости, "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019–2020 гг." слила в Сеть та же группировка "Анонимус", что выложила в феврале аналогичные по содержанию "Британские файлы". Цифры впечатляют.
Среди получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020–2023 гг.:
И так далее.
Три удара по России
Примечательно, что среди получателей есть как относительно новые организации, вроде "Медиазоны"* , так и уже набившие оскомину, как, например, ещё с 1990-х ведущая активную работу против России "экологическая" организация "Беллона"* , один из российских активистов которой ранее был осуждён по факту измены Родине и шпионаже в интересах иностранных государств.
Набор получателей адресной помощи впечатляет, но чётко видны три направления, по которым ведётся активная работа с целью "создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Это правозащитная деятельность с ярко выраженной политической антироссийской направленностью, "независимые" оппозиционные СМИ с блогерами и защита ЛГБТ. Можно выделить и три географических региона, в которых эта работа ведётся особенно активно – Екатеринбург, Санкт-Петербург и Кавказ.
Как констатирует Захарова, "инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства".
– задаёт Захарова вопрос, который уже давно стал риторическим. Потому что никакого ответа Россия на свои вопросы от всех этих структур и от правительства Великобритании не получит.
Что с того?
Процесс "прикорма" оппозиционеров и извращенцев и нацеливания их на "смену" российской власти идёт уже не первый год и даже не одно десятилетие. Великобритания, кстати, играет далеко не первую скрипку в этом русофобском оркестре. Есть еще и США, у которых пальма первенства, и Франция, и многочисленные правительственные институты и неправительственные фонды Германии, Швеции, Чехии, Польши, других европейских стран. Не стоит забывать и озабоченную состоянием российской демократии и принадлежностью России Курильских островов Японию. В результате именно их деятельности в России появилась прослойка профессиональных "продавцов Родины", позиционирующих себя "борцами за демократию". И до недавних пор эта сулившая немалые выгоды "профессия" была практически неуязвимой в нашей стране. Но всё стало меняться с принятием закона об иностранных агентах и совершенствованием законодательства в этой сфере, после чего количество желающих получать иностранные сребреники заметно поубавилось.
*Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.
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