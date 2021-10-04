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Выгодное дело – Родину продавать. Названы британские расходы на "борцов с режимом" в России

04 октября 2021, 13:35  •  239 • Политика
Стало известно, в каких объёмах Великобритания выделяет деньги на "пятую колонну" в России. Похоже, они всерьёз намерены раскачать ситуацию – больше ничем такие вливания не объяснить.

Имя им – легион

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём телеграм-канале ставшие известными данные о финансировании российских так называемых "независимых СМИ" и разного рода структур "гражданского общества" в России со стороны Великобритании. По всей видимости, "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019–2020 гг." слила в Сеть та же группировка "Анонимус", что выложила в феврале аналогичные по содержанию "Британские файлы". Цифры впечатляют.
Среди получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020–2023 гг.:
  • Фонд "Томсон Рейтерс" (1,5 млн фунтов)
  • Фонд "Томсон" (1,15 млн фунтов)
  • Информационный портал "Такие дела" (201 млн рублей)
  • Интернет-проект "Голос адвоката" (1,425 млн долл. США – софинансирование Госдепа США)
  • "Межэтнический информационный центр" в Екатеринбурге (22 млн руб.)
  • Проект "Неволи.Нет" (17,3 тыс. фунтов)
  • Благотворительный фонд "Сфера"* (защита ЛГБТ на Кавказе – 240 тыс. фунтов),
  • Центр информации и анализа "Сова"* (300 тыс. фунтов)
  • Общество "Мемориал"* (создание общенациональной карты советских репрессий – 555 тыс. фунтов)
  • "Зона права" / "Зона.медиа"* (248 тыс. фунтов)
  • Кризисный центр "Надежда" в Грозном (243 тыс. фунтов)
  • Поддержка сети ЛГБТ-центров (380 тыс. фунтов)
  • Портал "Медиазона"* (100 тыс.фунтов ежегодно)
  • Правозащитный центр "Мемориал"* (1,05 млн фунтов)
  • Центр ЛГБТ в Екатеринбурге (2,23 млн руб.)
  • Экологический центр "Беллона" в Санкт-Петербурге* (2 млн руб.)".
И так далее.

Три удара по России

Примечательно, что среди получателей есть как относительно новые организации, вроде "Медиазоны"* , так и уже набившие оскомину, как, например, ещё с 1990-х ведущая активную работу против России "экологическая" организация "Беллона"* , один из российских активистов которой ранее был осуждён по факту измены Родине и шпионаже в интересах иностранных государств.
Набор получателей адресной помощи впечатляет, но чётко видны три направления, по которым ведётся активная работа с целью "создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Это правозащитная деятельность с ярко выраженной политической антироссийской направленностью, "независимые" оппозиционные СМИ с блогерами и защита ЛГБТ. Можно выделить и три географических региона, в которых эта работа ведётся особенно активно – Екатеринбург, Санкт-Петербург и Кавказ.
Как констатирует Захарова, "инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства".
Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?
– задаёт Захарова вопрос, который уже давно стал риторическим. Потому что никакого ответа Россия на свои вопросы от всех этих структур и от правительства Великобритании не получит.

Что с того?

Процесс "прикорма" оппозиционеров и извращенцев и нацеливания их на "смену" российской власти идёт уже не первый год и даже не одно десятилетие. Великобритания, кстати, играет далеко не первую скрипку в этом русофобском оркестре. Есть еще и США, у которых пальма первенства, и Франция, и многочисленные правительственные институты и неправительственные фонды Германии, Швеции, Чехии, Польши, других европейских стран. Не стоит забывать и озабоченную состоянием российской демократии и принадлежностью России Курильских островов Японию. В результате именно их деятельности в России появилась прослойка профессиональных "продавцов Родины", позиционирующих себя "борцами за демократию". И до недавних пор эта сулившая немалые выгоды "профессия" была практически неуязвимой в нашей стране. Но всё стало меняться с принятием закона об иностранных агентах и совершенствованием законодательства в этой сфере, после чего количество желающих получать иностранные сребреники заметно поубавилось.
*Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.

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