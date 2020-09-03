Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"

"Самое парадоксальное - это то, что даже сейчас, на фоне лавины обвинений и угроз, поступающих в адрес России со стороны Запада, находятся блаженные, которые на голубом глазу продолжают утверждать, что "отравление" Навального было выгодно исключительно Путину", - такой текст появился в Telegram-канале "Юлия Витязева".

Журналист сопроводила пост весьма ироничной картинкой со знаменитым стишком про Фантомаса.

Скриншот: Telegram/@vityzeva

Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили воздушное судно в Омске. Сразу же после госпитализации оппозиционера в БСМП №1 этого города пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш стала настаивать на версии отравления. Громкую версию быстро подхватили и раскрутили СМИ.

От врачей требовали сообщить название отравляющего вещества, но омские медики после проведения нескольких десятков анализов (всего за 44 часа пребывания Навального в больнице было сделано 59 исследований) настаивали на вполне "мирном" диагнозе - нарушении обмена веществ. Детали должны были появиться после дальнейшего изучения проб и материалов.

Навального перевезли в Германию и поместили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи настаивают на версии отравления. 2 сентября стали известны результаты из лаборатории Бундесвера. Специалисты утверждают, что российский оппозиционер впал в кому из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Западные СМИ получили новый повод для построения фантастических теорий устранения "главного критика Путина". Кремль все обвинения и домыслы отвергает.