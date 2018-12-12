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«Выгодная стратегия»: в США призывают избавить украинскую экономику от «влияния» России

12 декабря 2018, 09:09  •  167 • Украина
Американские власти должны оказать дипломатическое давление на Киев, чтобы «помочь» Украине проводить экономические реформы, в частности развивать в стране газодобычу. В результате Киев должен избавиться от московского «влияния». К таким выводам пришли в аналитическом центре Госдепартамента, с докладом которого ознакомился RT. Отмечается, что США, поддерживая Украину, будут продвигать свою стратегию энергетического доминирования. Как отмечают аналитики, Вашингтон пытается конкурировать с Россией на европейском энергетическом рынке, а также предпринимает попытки заблокировать строительство «Северного потока — 2». По мнению экспертов, американский газ не способен вытеснить российский.
 
Reuters
 

Белый дом должен оказать давление на Киев, чтобы помочь Украине провести реформу экономического сектора. Такие рекомендации американским политикам дали в Совете по международным отношениям — аналитическом центре Госдепартамента США. Специалисты считают, что помощь Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.

«Темп проводимых Украиной реформ можно ускорить, если усилить дипломатическое давление и предоставить ей техническую помощь наряду с целенаправленными финансовыми стимулами и антистимулами. Администрации Дональда Трампа, ещё не обозначившей чёткой стратегии по Украине, следует сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях с данной страной», — говорится в документе совета, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что таким образом Вашингтон получит выгодную стратегию, «направленную против влияния Москвы у границ НАТО». При этом США удастся избежать «чрезмерных обязательств военного характера и лишнего антагонизма с Россией».  

Как уверяют авторы рекомендаций, Москва якобы использует зависимость Киева от российского газа в политических целях.

«Стратегия Кремля включает в себя заключение непрозрачных газовых контрактов, выгодных лишь одной из сторон, ради сохранения экономической зависимости. Украине позволяют набирать долги, чтобы затем в стратегически важные моменты можно было требовать от неё политических уступок; или же энергопотоки попросту перекрываются, когда это отвечает российским целям», — сообщается в документе.

По мнению совета, чтобы обеспечить свою энергобезопасность, Украине нужно наращивать добычу на своей территории.

В аналитическом центре также подчеркнули, что высокопоставленные лица ещё не оказывали должного влияния на украинских коллег. Бывший глава США Барак Обама отказался от поездок на Украину и поручил это вице-президенту Джо Байдену. А тот, в свою очередь, «не был способен эффективно надавить на Петра Порошенко». 

Отметим, что одним из авторов документа является сотрудник некоммерческой организации Free Russia Foundation Илья Заславский. НКО представляет российскую диаспору в США и «информирует американских политиков о событиях в России».

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер одобрил решение украинских властей повысить цены на газ. По его словам, это поможет Киеву начать структурную реформу энергетического сектора.

С начала ноября стоимость газа на Украине выросла на 23,5%. В Верховной раде ожидают, что повышение цен принесёт в госбюджет страны в 2019 году 9 млрд гривен.

Война за европейский рынок

За «помощью» Украине скрываются намерения США заполучить европейский энергетический рынок и избавиться от главного конкурента — России, которая активно развивает проект строительства газопровода «Северный поток — 2», пояснил в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

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«За последние годы Соединённые Штаты вышли на рекордный уровень производства сжиженного газа и нефти. Из потребителя страна превратилась в крупнейшего производителя. Сейчас Вашингтон ведёт энергетическую войну со всем миром и пытается любой ценой вытолкнуть конкурентов, в первую очередь — Россию. Учитывая настроения Трампа, полагаю, что в дальнейшем это давление усилится», — сказал эксперт.

Судаков отметил, что США стремятся «оторвать» Украину от РФ и организовать там диверсифицированное потребление газа: одну часть нужд покрывает собственное производство, другую — американское топливо. Это позволит продолжать поставки даже в том случае, если в будущем отношения с Россией улучшатся.

В свою очередь, политолог Александр Асафов связал риторику о развитии газодобычи на Украине с предстоящими президентскими выборами.

«Подконтрольная США украинская политическая элита пообещает в очередной раз, что будет отапливать страну собственным газом, американцы в этом помогут, цены упадут и никто не замёрзнет. Нужно лишь проголосовать за Петра Порошенко. Но на самом деле для жителей эта затея обернётся увеличением суммы в платёжке», — добавил эксперт в беседе с RT.

  • Reuters

«Инструмент уничтожения Украины»

Асафов напомнил, что в Киеве «Северный поток — 2» считают инструментом «уничтожения» Украины. Власти надеются с помощью США убедить в этом общественность. 

Как известно, Белый дом рассматривает разные способы, чтобы остановить строительство газопровода. Об этом говорил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. А госсекретарь Майк Помпео уточнил, что Вашингтон сотрудничает по этому вопросу с Киевом. 

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«Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект «Северный поток — 2», который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, зависящих от российского газа», — сказал Помпео. 

Однако, несмотря на попытки США и Украины повлиять на строительство «Северного потока — 2», иностранные партнёры продолжают инвестировать в проект. Так, в ноябре компании Nord Stream 2 AG удалось привлечь €340 млн. 

Строительство газопровода поддерживают Германия и Австрия, разрешения на прокладку труб выдали Финляндия и Швеция.

Проект является выгодным с экономической и политической точек зрения, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, отметив, что его страна не откажется от «Северного потока — 2».

«Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они прежде всего скептичны по поводу того, что мы позитивно выступаем за «Северный поток — 2». Однако мы точно не поменяем точку зрения, как и немцы, как и многие другие», — сказал политик.

Американское доминирование

В Совете по международным отношениям считают, что помощь Украине будет способствовать продвижению американской стратегии энергетического доминирования, о которой ещё в прошлом году говорила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Соединённые Штаты теперь нацелены не только на энергетическую независимость от других стран, но и на доминирование в области энергетики по всему миру», — заявила она.

Американским властям рекомендуют отправить на Украину представителей Министерства внутренних дел США, которые помогут Государственной службе геологии и недр Украины создать единый центр для упрощения процесса выдачи лицензий.

Предполагается, что администрация Трампа получит возможность торговать энергетическим оборудованием и услугами, оказывая поддержку Киеву в проведении реформы.

Кроме того, в июле США договорились с Евросоюзом об увеличении поставок американского сжиженного газа. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал построить в ЕС больше терминалов для приёма топлива. Между тем Дональд Трамп пояснил, что речь идёт о строительстве от 9 до 11 портов на деньги Евросоюза. 

  • Reuters
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Как полагает Сергей Судаков, американский сжиженный газ не может конкурировать по цене с российским топливом. 

«Я бы назвал американский газ «политическим». Европейцы вынуждены частично приобретать его как откуп, чтобы получить разрешение Вашингтона пользоваться более дешёвым российским газом», — сказал он.

Непобедимая коррупция 

Авторы доклада призывают также бороться с коррупцией на Украине и повлиять на решение Международного валютного фонда по поводу кредитов Киеву.

«США должны использовать своё влияние в МВФ, чтобы настаивать на более строгом соблюдении условий займа», — отмечается в документе. 

Финансовая помощь Украине от МВФ завершается в следующем году. 18 декабря совет директоров фонда обсудит вопрос о запуске новой программы поддержки. В Национальном банке Украины уже заявили, что страна готова выплатить по внешнему госдолгу $12 млрд в 2019—2020 годах.

В МВФ недовольны высоким уровнем коррупции на Украине. По оценкам фонда, страна ежегодно теряет от этого около $2 млрд. Коррупция «обходится» Украине в 2% роста ВВП.

В переговорах с МВФ Пётр Порошенко решил заручиться поддержкой Еврокомиссии. Это единственная возможность выживания страны, отметили в Госдуме РФ.

«Без поддержки они не смогут выплачивать проценты по уже полученным кредитам, это заложено у них в бюджете. Естественно, что Порошенко просит и будет просить помощи на Западе, ведь без этого экономика загнётся», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Политолог Александр Асафов считает, что иностранная помощь обогащает политическую элиту, а в стране тем временем сложилась тяжёлая ситуация с газом и горячей водой.

«Вся иностранная помощь прошла через инструменты коррупции и повысила благосостояние олигархов, находящихся у власти. Один из них — сам Порошенко — уже успел увеличить своё состояние в несколько раз», — добавил он.

В ноябре жители одного из многоквартирных домов в Киеве организовали протест из-за отсутствия отопления. По официальным данным, без тепла оставались около 5% жилых домов по всей стране.

Начать отопительный сезон вовремя не смогли в Кривом Роге, Херсоне и Смеле. Там пришлось закрыть детские сады, школы и больницы.  

Уровень жизни на Украине в целом заметно ухудшился за последние пять лет. По данным Госстата страны, средняя зарплата в 2013 году составляла более $370, а в начале 2018-го опустилась до $271. При этом электроэнергия подорожала с 28 до 90 копеек за 1 кВт⋅ч, а цены на основные продукты питания — хлеб, молоко, гречку, сало — выросли в 2,5—3 раза.

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