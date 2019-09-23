Выгодная борьба с НАТО: Эксперт увидел плюсы в модернизации армии Абхазии за счет России

Финансируя ВС Абхазии, Москва укрепляет свои позиции в борьбе с НАТО за влияние в регионе. Такое мнение URA.ru высказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о модернизации армии Абхазии за счет российского бюджета. В ближайшее время представители Минобороны России и МИД проведут переговоры с абхазскими властями.

Как считает Кошкин, двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере позволит в будущем России заключать взаимовыгодные контракты. Не стоит забывать и о том, что Абхазия граничит с РФ, тогда как вблизи расположена Грузия, которая занимает антироссийскую позицию и стремится войти в НАТО.

"В формате геополитических отношений такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России", - добавил эксперт.