Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Роковой прогноз! Украина в смертельной ОПАСНОСТИ! Соловьев и Кургинян больше не ...
Не случилось: Политолог нашел, что объединяет Савченко и Сенцова на Украине
Долговая яма грозит всем (Руслан Осташко)
Песков подтвердил наличие вопросов у WADA к РУСАДА
Главная / Политика

Выгодная борьба с НАТО: Эксперт увидел плюсы в модернизации армии Абхазии за счет России

23 сентября 2019, 22:24  •  90 • Политика
Эксперт Андрей Кошкин увидел плюсы в модернизации армии Абхазии за счет России. Он указал на то, что речь идет о выгодном шаге вперед в борьбе с НАТО за влияние в регионе.
Финансируя ВС Абхазии, Москва укрепляет свои позиции в борьбе с НАТО за влияние в регионе. Такое мнение URA.ru высказал военный эксперт Андрей Кошкин.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о модернизации армии Абхазии за счет российского бюджета. В ближайшее время представители Минобороны России и МИД проведут переговоры с абхазскими властями.
Как считает Кошкин, двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере позволит в будущем России заключать взаимовыгодные контракты. Не стоит забывать и о том, что Абхазия граничит с РФ, тогда как вблизи расположена Грузия, которая занимает антироссийскую позицию и стремится войти в НАТО.
"В формате геополитических отношений такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России", - добавил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 19:09
Пушков назвал необходимостью массовое сокращение чиновников в России
23 сентября 2019, 12:39
"Аппарат раздут, малоэффективен": Пушков напомнил о "пике бюрократов" в ответ на сокращения чиновников
23 сентября 2019, 19:09
Нарышкин заявил об угрозе безопасности государствам — участникам СНГ
23 сентября 2019, 09:24
Почти 100 ошибок и недостатков: В Индонезии огласили длинный список причин катастрофы Boeing 737 Max
23 сентября 2019, 19:09
США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности - Нарышкин
23 сентября 2019, 10:39
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2019, 01:28
Россия стремительно трезвеет. Это не всех устраивает
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.