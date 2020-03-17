Выгнать из Госдумы: Депутат Катасонов рискует остаться без мандата. Документ на рассмотрении

Документ уже опубликован в электронной базе российского парламента. Однако проект получил отрицательное заключение правового управления Госдумы: основание для того, чтобы отобрать у Катасонова мандат, указанное в проекте постановления, а именно "грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований и норм", законодательством не предусмотрено.

Напомним, 12 марта депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Катасонова отправили на принудительный карантин. Политик вернулся из отпуска во Франции, но вместо самоизоляции отправился на работу, подвергнув опасности заражения коронавирусной инфекцией коллег и президента России Владимира Путина.

Сам депутат оправдывает свой поступок тем, что вернулся из Франции до того, как там был введён карантин из-за коронавируса, а в России были приняты дополнительные меры по сдерживанию инфекции. В этой связи, по словам политика, ему было непонятно, подпадает он под действие новых мер или нет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жёстко осудил поступок Сергея Катасонова, предложив "наказать поучительно перед всей страной".

"Ему было сказано: "Две недели никуда не выходить". Он появился здесь: вторник, среда, четверг", - возмутился с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отчитывая депутата от своей же партии Сергея Катасонова.