|
Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента Украины хамом
11 июля 2019, 00:54 • 54 • Украина
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого украинский лидер Владимир Зеленский выгнал со встречи с местными властями в Борисполе, прокомментировал в беседе с ФАН этот инцидент.
РИА Новости
«Какой он пан? Он — хам, если он позволяет себе оскорблять людей без каких-либо оснований!» — заявил Годунок.
Чиновник также отметил, что у него нет судимости.
«Я сказал про проблемы, которые есть, про коррупцию, и в результате меня выгоняют! И меня называют разбойником и бандитом! Я не судим, я подам на него в суд и заставлю его встретиться со мной и извиниться», — добавил он.
Ранее Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал его со встречи с местными властями в Борисполе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2019, 12:54
|
07 июля 2019, 12:24
|
04 июля 2019, 22:54
|
05 июля 2019, 11:54
|
04 июля 2019, 04:54
|
07 июля 2019, 09:24
|
10 июля 2019, 05:39