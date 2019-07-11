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Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента Украины хамом

11 июля 2019, 00:54  •  54 • Украина
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого украинский лидер Владимир Зеленский выгнал со встречи с местными властями в Борисполе, прокомментировал в беседе с ФАН этот инцидент.
 
РИА Новости
 

«Какой он пан? Он — хам, если он позволяет себе оскорблять людей без каких-либо оснований!» — заявил Годунок.

Чиновник также отметил, что у него нет судимости.

«Я сказал про проблемы, которые есть, про коррупцию, и в результате меня выгоняют! И меня называют разбойником и бандитом! Я не судим, я подам на него в суд и заставлю его встретиться со мной и извиниться», — добавил он.

Ранее Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал его со встречи с местными властями в Борисполе.

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