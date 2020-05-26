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Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались

26 мая 2020, 16:55  •  135 • В мире
Надежда Петрова вместе со своими родными решила в День Победы посетить ресторан Kūriņš в Юрмале, однако поесть там не получилось. Хозяин выгнал людей из ресторана за георгиевские ленточки. Но русские не сдались.
О своей истории женщина написала на своей странице в Facebook. Она рассказала о дискриминации со стороны хозяина заведения Арниса Абелитиса. Оказывается, подобное происходит не в первый раз. Он даже выгонял из Kūriņš ветеранов с георгиевскими лентами на груди.
Петрова написала заявление в полицию, а также в Генпрокуратуру и омбудсмену. Она попросила дать оценку инциденту.
После скандала в ресторан зашёл независимый журналист Денис Бартецкий, пишет EADaily. Но его обслужили по высшему разряду, несмотря на георгиевскую ленточку. Об этом рассказал активист Владимир Линдерман. Он также сообщил о выяснившихся обстоятельствах - махинациях Абелитиса с финансовой отчётностью.
"Владелец сразу стал лучше относиться к георгиевской ленточке. Она больше не вызывает у него возмущения. Урок для русских Латвии: есть возможность отомстить за национальное унижение, сделай это. Не увиливай от конфликта. Он не рассосётся сам", - убеждён Линдерман.

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