Выглядят лучше всех: Западные журналисты ахнули при виде формы атлетов из России

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Форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018, говорится в публикации издания Wall Street Journal.

Нейтральная форма российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане привела в восторг западных журналистов. Так, обозреватель американского издания Wall Street Journal Джейсон Гэй назвал форму атлетов из России самой стильной.

По его словам, экипировка российских спортсменов без привычных логотипов и нашивки выглядит самой оригинальной.

"Учитывая все безумие перед Играми, они могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде", - написал он.

Напомним, что представители нашей страны выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Ранее в Международном олимпийском комитете выдвинули ряд требований для выступления "нейтральных" спортсменов. В частности, список требований к форме и аксессуарам для Олимпиады включал в себя 13 пунктов, в которых говорилось, что форма спортсменов не может содержать герб страны, эмблему ОКР, а в целом цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский триколор.