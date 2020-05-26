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Выездные визы из России, железный занавес: Захарова ответила на страхи граждан
26 мая 2020, 09:55 • 60 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что возможность введения выездных виз для граждан России не обсуждается. "Это все фейки и неправда, это делается намеренно, все эти истории по поводу выездных виз, закрытия, железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий", - подчеркнула дипломат, развеяв опасения и страхи граждан России.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали слухи о введении выездных виз для граждан России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, все разговоры на эту тему - фейки и неправда.
Дипломат отметила, что все эти истории и вбросы насчёт выездных виз, закрытия, железного занавеса и прочих подобных ограничений распространяются с конкретной целью. Эта цель – посеять панику в обществе.
Напомним, что ранее с опровержением выступил лично глава МИД Сергей Лавров. Он сказал, что введение выездных виз не обсуждается среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений.
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