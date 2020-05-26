Выездные визы из России, железный занавес: Захарова ответила на страхи граждан

В Министерстве иностранных дел прокомментировали слухи о введении выездных виз для граждан России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, все разговоры на эту тему - фейки и неправда.

Дипломат отметила, что все эти истории и вбросы насчёт выездных виз, закрытия, железного занавеса и прочих подобных ограничений распространяются с конкретной целью. Эта цель – посеять панику в обществе.

"Это все фейки и неправда, это делается намеренно, все эти истории по поводу выездных виз, закрытия, железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий. Это делается для того, чтобы вызвать у людей ощущение паники, нестабильности", - подчеркнула Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Напомним, что ранее с опровержением выступил лично глава МИД Сергей Лавров. Он сказал, что введение выездных виз не обсуждается среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений.