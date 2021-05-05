Выезд за границу и помощь короля: Роженица-рекордсменка удивила даже врачей

Четвёртого мая жительница малийского города Томбукту Халима Сиссе родила в Марокко сразу девятерых детей: на свет появились пять девочек и четыре мальчика. Хотя изначально предполагалось, что женщина беременна семью детьми. Сообщение распространило Министерство здравоохранения и социального развития Мали.

По данным Минздрава Мали, Халима Сиссе две недели находилась в столичной больнице в Бамако на обследовании. Местные врачи пришли к выводу, что не смогут принять сложные роды. Кесарево сечение роженице сделали в Марокко, куда Халиму Сиссе направили по личному распоряжению президента Мали Ба Ндао и с помощью посла короля Марокко в Мали, передаёт портал laviesahel.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби со ссылкой на слова сопровождающего роженицу врача сообщает, что и мама, и её дети чувствуют себя хорошо. Операция прошла успешно.

Известно, что мать девятерых детей вернётся на родину через несколько недель. Вероятно, ей потребуется длительный курс реабилитации.

Отметим, что марокканская сторона опровергает данные о рекорде малийской роженицы. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Марокко Рашид Кудхари заявил в беседе с корреспондентом французской газеты Le Parisien, что ему ничего не известно о "таких многоплодных родах в больницах страны".

По данным Всемирного банка, Мали занимает второе место в мире по количеству детей на одну женщину, уступая лишь Нигеру. Также Мали входит в тройку стран Африки с самым молодым населением. Средний возраст жителей государства составляет 16,3 года.