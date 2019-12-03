Выезд в город: ГИБДД намерена отменить «площадку» на экзаменах по вождению

В ГИБДД рассказали, что намерены убрать «площадку» из экзамена на водительские права. Манёвры, которые ученики демонстрируют на этом этапе, будут выполняться сразу в городских условиях. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 октября 2020 года. В Госдуме считают, что это улучшит качество подготовки будущих водителей, так как им надо будет показывать свои навыки в реальных условиях трафика. По мнению экспертов, объединение двух этапов решит также проблему нехватки экзаменаторов, которые сейчас вынуждены искать время и для «площадки», и для «города».

ГИБДД предлагает убрать из экзамена на водительские права манёвры на закрытой площадке. Это изменение планируется ввести в октябре 2020 года. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков.

«Основное нововведение — исключается приём экзамена на закрытой площадке. То есть бывший первый этап, сейчас это экзамен по первоначальному навыку управления транспортным средством. Для категорий B, C, D и прицепных. Предварительно данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года. Сам проект постановления сейчас находится в правительстве, уже готовится его подписание председателем правительства», — сказал он в ходе семинара по обеспечению безопасности дорожного движения.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. На данный момент он рассматривается правительством. Проект предложило МВД.

Согласно тексту документа, манёвры, которые пока ученики осуществляют на площадке, переносятся на городской этап экзамена. Это остановка и начало движения на подъёме, манёвры в ограниченном пространстве, движение и маневрирование задним ходом, торможение (включая экстренное) и остановка на различных скоростях, парковка.

«Проектом постановления предусматривается исключение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством при проведении экзаменов на право управления автотранспортными средствами с одновременным дополнением практического экзамена в условиях дорожного движения проверкой умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке», — говорится в сводном отчёте, приложенном к проекту постановления.

По мнению авторов инициативы, это позволит сократить затраты времени на проведение подобных экзаменов.

В Госдуме эту инициативу поддержали. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что подобная процедура улучшит репрезентативность самого экзамена.

«Можно спокойно делать какие-то манёвры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное. Нужно делать серьёзный упор на передвижение по улицам с учётом реального транспортного потока и психологической нагрузки», — сказал он RT.

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Экзаменаторов не хватает»

Стоит отметить, что документ получил отрицательную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) — эта процедура анализирует потенциальные последствия в социально-экономической сфере.

Авторы ОРВ ссылаются на статистику Госавтоинспекции, согласно которой в 2017 году среднее число попыток пересдачи на одного кандидата составило 5,6. При этом процент сдачи с первого раза на площадке составил 44%, а на городском этапе меньше — 34%.

«Проектируемое регулирование предполагает совмещение указанных процедур. Следовательно, количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на количество экзаменов, при которых в действующей системе обучения кандидаты в водители пересдают экзамен на автодроме», — говорится в ОРВ.

Другой недостаток заключается в том, что экзамен на площадке чётко регламентирован, а потому исключает субъективность экзаменатора, отметили авторы ОРВ. Они также напомнили, что на данный момент есть возможность оценки езды по площадке при помощи автоматизированных систем.

«Такие автодромы имеют высокую пропускную способность (порядка 160 человек в час), сокращают время проведения практического экзамена, а также объективно оценивают результаты выполнения упражнений. При этом увеличение количества упражнений, выполняемых в условиях меняющейся дорожной обстановки под контролем экзаменатора, может способствовать повышению роли субъективного фактора при оценке правильности выполнения упражнений», — пояснили авторы, призвав МВД рассмотреть возможность сдавать «площадку» как отдельно, так и вместе с «городом».

Однако председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, напротив, отметила, что такие меры позволят решить проблему нехватки экзаменаторов. По её словам, школы сейчас сталкиваются с нехваткой экзаменаторов (и на практическую часть, и на городскую), а потому совмещение этих этапов упростит процедуру.