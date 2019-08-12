Выезд «Спартака» на Кавказ закончился скандалом

Автор:

Решетников Сергей

Футбольный мир России обсуждает очередной «шедевр», исполненный в РПЛ. На этот раз отметился Грозный. Проигрывая с крупным счётом, футболисты из Чеченской Республики проявили себя на поле излишне эмоционально, за что получили жёлтые карточки от судейской коллегии.

Фото: www.globallookpress.com

В ответ на это по системе громкой связи на стадионе было сделано оскорбительное заявление в адрес судьи Алексея Сухого. Перед этим комментатор ТВ-трансляции сообщил, что президент «Ахмата» Магомед Даудов появился между скамейками и показал неприличный жест пальцем в адрес арбитра.

Так кто же оскорбил судью по громкой связи? Руководство «Ахмата» выпустило заявление, в котором раскрыло данные о человеке, совершившем этот поступок, – им оказался работник пресс-службы Ризван Эдильсултанов. Также говорится, что за совершённый проступок он уволен. Правда, никто не верит, что именно этот мелкий чиновник кричал в громкоговоритель. Но сам факт быстрой реакции чеченцев и моментального наказания демонстрирует общественности, что ссоры никто не хочет.

Русские снова едут на Кавказ

Горячие головы заговорили об обязательном наказании виновников скандала в Грозном. Как минимум о дисквалификации местных футболистов на несколько игр. Но РПЛ не пойдёт на такие резкие шаги, в том числе и потому, что впервые за почти 10 лет фанаты «Спартака» официально поехали в Грозный.

Несколько дней назад крупнейшая фанатская организация «Фратрия» объявила о завершении бойкота выездов на Кавказ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‼️ Отменен бойкот посещения игр "Спартака" на Кавказе ‼️ ⠀ ️ Перед началом сезона 2019/20 Совет Фратрии принял решение об отмене бойкота кавказских выездов. ⠀ Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков. ⠀ Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой. ⠀ Спасибо всем тем, кто несмотря ни на что придерживался позиции Движа все эти годы. Сила в Единстве! ⠀ #фратрия #спартак #фксм #москва #ультрас #ультра #fratria #spartak #fcsm #moscow #ultras #ultra Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 4 Июл 2019 в 3:59 PDT

Для руководства российского футбола такая позиция «Фратрии» всегда являлась проблемой, так как фанаты отказываются от какой-либо коммуникации с Кавказом и, наоборот, придумывают причины для исключения горцев и их территории от общегражданского дискурса. Поводы для такой позиции болельщиков красно-белых тоже вполне реальные, не выдуманные: это безопасность на играх и поведение местных в городе.

Сейчас, после стольких лет москвичи разблокировали Грозный для поездок своих фанатов, а тут такая неудача. Поэтому никто не будет накладывать дополнительных санкций на Грозный: там и так найдутся авторитетные люди, способные поговорить между собой, дабы повторений инцидентов больше не было.