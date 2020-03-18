Выехать из ПМР можно лишь в трёх случаях

В Приднестровье вместе с ЧП введён запрет на выезд из Республики

Следом за Молдавией режим чрезвычайного положения введён и на территории Приднестровской Республики. Соответствующий указ подписал президент ПМР Вадим Красносельский.

Согласно указу, «приостанавливается деятельность учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов) и других объектов с массовым скоплением людей, запрещается проведение спортивных и других мероприятий с массовым скоплением людей; приём в гостиницы, санаторно-курортные организации и иные оздоровительные комплексы новых посетителей».

На время действия режима чрезвычайного положения врачам и медперсоналу запрещено уходить в отпуск. Всем руководителям предприятий предписано обеспечить возможность дистанционной работы своих сотрудников. Движение общественного транспорта будет разрешено только в рабочие дни и строго по графику: с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Режим чрезвычайного положения в Приднестровье будет действовать с 17 марта по 5 апреля.

В Республике закрыты все образовательные учреждения. Родители, у которых дети младше 7 лет, смогут получить «больничный лист» на всё время карантина.

Также вводятся ограничения на пересечение государственной границы: остаются открытыми 6 КПП на границе с Молдовой и 4 КПП на границе с Украиной. Однако Украина со своей стороны уже закрыла все пункты пропуска на своей границе.

17 марта президент ПМР провёл совещание с представителями Оперативного штаба. На совещании было принято решение «об ужесточении ограничительных мер, связанных не только с въездом, но и с выездом из Республики», чтобы не подвергать своих граждан опасности заражения. Теперь выехать из Республики можно будет лишь для лечения, на похороны близких родственников и для «решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением государства (по предварительному согласованию с Оперативным штабом)».

Также было решено привлечь студентов с 4-го по 6-й курс медицинских вузов к волонтёрской работе в помощь медикам.

Оперативный штаб призвал граждан ПМР доверять только проверенной официальной информации, не поддаваться панике и не распространять ложных и панических слухов.

На вечер 17 марта в Приднестровье нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом. Трое заболевших с подозрением на COVID-19 находятся под наблюдением врачей.