Выдворял русских дипломатов из США: Трамп объявил кандидатуру нового посла в России

Трамп предложил кандидатуру Джона Салливана на пост посла в России - теперь, если его утвердит сенат США, он займет эту должность. Российская сторона в свою очередь уже дала предварительное согласие, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источник.

Отмечается, что Салливан является вторым по значимости руководителем госдепа после собственно самого госсекретаря США Майка Помпео.

Салливан неоднократно занимался решением связанных с Россией вопросов. К примеру, участвовал в дискуссиях о контроле над вооружениями. Также он сыграл ключевую роль в госдепе в ситуации с выдворением с американской территории большой группы российских дипломатов в ответ на дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в октябре посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве. Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.