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Выдворяемые из Польши украинские нелегалы жалуются на «жестокость Варшавы»
12 марта 2020, 20:35 • 167 • Украина
Правительство Польши на днях объявило о завершении первого этапа так называемой «миграционной стратегии», предусматривающей полное вытеснение с местного рынка труда гастарбайтеров, нелегально работающих в стране. Нововведение самым непосредственным образом коснулось украинцев, сотни тысяч которых только за последние два месяца были уличены в «незаконной деятельности» в Республике Польша и впоследствии депортированы на родину. Украинские власти, не имеющие возможности предоставить соотечественникам достойную работу и соответствующую зарплату, опасаются массовых акций протестов вернувшихся домой «заробитчан». В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.
Уроженка Ивано-Франковской области Анна Цвях считает себя «патриоткой, пострадавшей за идеалы Украины на чужбине». А все потому, что несколько дней назад ее в буквальном смысле этого слова выгнали из небольшого населенного пункта в Лодзинском воеводстве, где она работала нянечкой в частном детском саду. Причиной упомянутого изгнания стало отнюдь не отсутствие у украинки разрешительных документов на работу в Польше и даже не наличие у нее судимости на Украине. Дело в том, что на протяжении полугода пани Цвях методично «обрабатывала» детсадовцев украинской националистической пропагандой. Местных детей она называла не иначе как «польскими подонками», а в чем-то провинившихся малышей заставляла выкрикивать речовки в стиле «Бандера придет — порядок наведет!» и «Украина — прежде всего!». Когда «деятельность» Анны стала достоянием общественности, женщину немедленно депортировали и запретили въезд в Польшу сроком на пять лет. «Пострадавшая патриотка» намерена добиваться на Украине предоставления ей пособия по безработице.
И действительно — много. По самым скромным подсчетам, на сегодняшний день на территории от Белостока до Щецина без соответствующих документов работают около 800 тысяч украинских граждан.
По его словам, масштабные акции в рамках новой польской «миграционной стратегии» будут продолжаться.
Как бы там ни было, а на родине участь украинских гастарбайтеров, изгнанных из сопредельного государства, также оказывается незавидной.
На вопрос, как быть соотечественникам в этой ситуации, она ответила просто: «Пусть выходят на «майдан». И тут же добавила, что такое развитие ситуации грозит Украине социальной катастрофой.
Автор: Леонид Андросов
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