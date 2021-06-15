Выдворить нельзя оставить: Для миллиона нелегалов в России настал "час икс"

Для более, чем миллиона нелегалов в России настал "час икс", в рамках которого будет поставлена запятая во фразе: "выдворить нельзя оставить".

Речь идёт об истечении срока действия моратория на выдворение нелегальных мигрантов из постсоветских стран, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь тех, кто не успел оформить документы, должны депортировать.

Также закончивший свое действие указ касался иностранцев и людей без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в Россию или нежелательно находиться здесь.

Стоит отметить, что по данным МВД России, в стране уже более 1 млн нелегалов из стран ближнего зарубежья. "Лидерами" этого антирейтинга стали граждане Узбекистана, среди них нелегалов в России около 332 тысяч, Таджикистана - 247 тысяч и Украины - 152 тыс.