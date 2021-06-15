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Выдворить нельзя оставить: Для миллиона нелегалов в России настал "час икс"
15 июня 2021, 10:10 • 133 • Политика
Для более, чем миллиона нелегалов в России настал "час икс", в рамках которого будет поставлена запятая во фразе: "выдворить нельзя оставить".
Речь идёт об истечении срока действия моратория на выдворение нелегальных мигрантов из постсоветских стран, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь тех, кто не успел оформить документы, должны депортировать.
Также закончивший свое действие указ касался иностранцев и людей без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в Россию или нежелательно находиться здесь.
Стоит отметить, что по данным МВД России, в стране уже более 1 млн нелегалов из стран ближнего зарубежья. "Лидерами" этого антирейтинга стали граждане Узбекистана, среди них нелегалов в России около 332 тысяч, Таджикистана - 247 тысяч и Украины - 152 тыс.
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