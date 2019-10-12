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Выдворенные из Турции террористы отправятся на Украину? Киев опасается "Майдана" с участием ИГИЛ - СМИ

12 октября 2019, 05:09  •  128 • Политика
Власти Турции приняли решение о выдворении с территории страны около 1 миллиона иностранцев, из-за чего на Украине испугались наплыва исламских террористов. "Похоже, что, готовясь к новому "Майдану", Порошенко планирует задействовать не только националистов, но и боевиков, воевавших за ИГИЛ", - сообщают СМИ.
Турция приняла решение о выдворении миллиона иностранцев, в основном выходцев из Афганистана, Сирии, Пакистана, Ирана и африканских стран. Из-за этого на Украине опасаются наплыва террористов ИГИЛ*, которые пополнят собой ряды крымско-татарских террористов, сообщает источник.
Предполагается, что ситуацией может попытаться воспользоваться глава запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джамилев. Во-первых, из-за нового президента Украины Владимира Зеленского он лишился должности уполномоченного по делам крымско-татарского народа, которую ликвидировали вместе со всем соответствующим ведомством. Во-вторых, Джамилев является одним из сторонников проигравшего выборы экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Похоже, что, готовясь к новому «Майдану», Порошенко планирует задействовать не только националистов, но и боевиков, воевавших за ИГИЛ, которые будут действовать в отрядах крымских татар", - пишет NewsFront.
Отмечается, что в связи с этим Служба безопасности Украины усилила контроль за лицами, прибывающими в страну из Турции.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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