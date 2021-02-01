Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
Главная / В мире

Выдвижение BLM на Нобелевскую премию мира заставило Голованова задать неудобный вопрос: "А вы уже?"

01 февраля 2021, 07:45  •  99 • В мире
Стало известно, что движение BLM (Black Lives Matter) выдвинуто на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Это заставило журналиста Романа Голованова задать неудобный вопрос, который он адресовал депутату норвежского парламента.
Ранее депутат парламента Норвегии Петтер Эйде назвал BLM "очень важным всемирным движением", которое борется с расовой несправедливостью. Только благодаря Black Lives Matter мир наконец узнал, что расовая несправедливость существует.
"Депутат из Норвегии, а вы уже поцеловали ботинок?" - спросил автор Telegram-канала "Голованов".
О выдвижении BLM сообщило британское издание The Guardian. В публикации говорится, что идея принадлежит Петтеру Эйде. Он сообщил о результатах исследований, в которых говорится о мирном характере подавляющего большинства акций в США, а вся агрессия якобы была спровоцирована или полицейскими, или оппонентами Black Lives Matter.
Конкурентами BLM на получение Нобелевской премии мира являются беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, Хоккейная лига Баренцева региона, один из новостных сайтов Гонконга, а также организация "Репортёры без границ". Возможно, список будет расширен, так как номинировать кандидатов можно до 31 января.
Протесты Black Lives Matter охватили США в конце мая, когда при задержании белый полицейский убил темнокожего преступника Джорджа Флойда. По приблизительным подсчётам, в акциях на территории Соединённых Штатов приняли участие от 15 до 26 миллионов человек.
Несмотря на некие исследования, о которых упоминал Эйде, в крупных городах США митинги не всегда были мирными. Разъярённые толпы людей поджигали припаркованные на улицах автомобили, громили исторические памятники, грабили магазины, вынося и вывозя всё что возможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
31 января 2021, 08:50
"Цифра" вместо Путина. Пандемия была первым шагом – Россию толкают в пропасть
31 января 2021, 01:30
Baltic word: Выживут ли страны Балтии без американской помощи?
30 января 2021, 22:40
«Угрозы нашей стране»: почему в Белом доме заявили о глубоком расколе в США
31 января 2021, 08:50
Тестировать вакцину на танзанийцах? Президент Танзании взял миллионы от ЕС, но запретил прививки
31 января 2021, 08:50
Побил рекорд по взяткам за 70 лет: В Китае казнили чиновника-двоеженца
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и...
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил...
01 февраля 2021, 00:25
Русский айтишник разгадал загадку вороватых африканцев: "Из этой кучи вылез…&quo...
01 февраля 2021, 04:05
Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.