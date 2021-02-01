Выдвижение BLM на Нобелевскую премию мира заставило Голованова задать неудобный вопрос: "А вы уже?"

Ранее депутат парламента Норвегии Петтер Эйде назвал BLM "очень важным всемирным движением", которое борется с расовой несправедливостью. Только благодаря Black Lives Matter мир наконец узнал, что расовая несправедливость существует.

"Депутат из Норвегии, а вы уже поцеловали ботинок?" - спросил автор Telegram-канала "Голованов".

О выдвижении BLM сообщило британское издание The Guardian. В публикации говорится, что идея принадлежит Петтеру Эйде. Он сообщил о результатах исследований, в которых говорится о мирном характере подавляющего большинства акций в США, а вся агрессия якобы была спровоцирована или полицейскими, или оппонентами Black Lives Matter.

Конкурентами BLM на получение Нобелевской премии мира являются беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, Хоккейная лига Баренцева региона, один из новостных сайтов Гонконга, а также организация "Репортёры без границ". Возможно, список будет расширен, так как номинировать кандидатов можно до 31 января.

Протесты Black Lives Matter охватили США в конце мая, когда при задержании белый полицейский убил темнокожего преступника Джорджа Флойда. По приблизительным подсчётам, в акциях на территории Соединённых Штатов приняли участие от 15 до 26 миллионов человек.

Несмотря на некие исследования, о которых упоминал Эйде, в крупных городах США митинги не всегда были мирными. Разъярённые толпы людей поджигали припаркованные на улицах автомобили, громили исторические памятники, грабили магазины, вынося и вывозя всё что возможно.