Выдвинуты кандидаты на пост спикера Госдумы и его замов

Выдвинуты кандидаты на пост спикера Государственной думы нового созыва и его заместителей. Известно, что в Госдуме восьмого созыва «Единая Россия» сохранит пост первого вице-спикера. При этом всего вице-спикеров будет девять, а шесть из них будут представлены единороссами.

В частности, на должность председателя нижней палаты парламента восьмого созыва ЕР предложила спикера седьмого созыва Вячеслава Володина, занимающего данный пост с октября 2016 года. Соответствующее решение было принято на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии 5 октября.

На пост первого вице-спикера Госдумы восьмого созыва партия намерена выдвинуть Александра Жукова, который занимал пост первого зампреда палаты и в прошлом думском созыве.

В то же время на должности вице-спикеров от «Единой России» выдвигаются бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол, возглавлявший фракцию единороссов в предыдущем созыве Сергей Неверов, а также Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, прежде занимавшие посты вице-спикеров.

Фракция выдвинет вышеупомянутые кандидатуры на первом пленарном заседании Госдумы VIII созыва 12 октября.

Ранее в понедельник секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракция в Госдуме восьмого созыва обновилась на 50% в сравнении с предыдущим созывом. По его словам, свыше 20% фракции являются участниками движения «Мы вместе», представителями ОНФ, а также победителями кадровых конкурсов «Лидеры России. Политика» и партийного конкурса «Федеральный ПолитСтартап».

1 октября президент РФ Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября. Ранее он назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми. Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах, отметив, что увеличение числа фракций в нижней палате парламента говорит о развитии в России демократии.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).