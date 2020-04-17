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«Выдумывают предлоги»: в МИД России ответили на заявления Пентагона о «противоспутниковом» оружии РФ
17 апреля 2020, 01:05 • 85 • В мире
США выдумывают предлоги, чтобы игнорировать предложения российской стороны по созданию правовой базы для предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Таким образом в МИД РФ ответили на слова командующего Космическими силами США генерала Джон Рэймонда, который обвинил Москву в проведении испытаний противоспутникового оружия. По словам экспертов, подобные заявления являются информационным прикрытием планов по милитаризации космоса, которые США уже начали реализовывать.
Gettyimages.ru © forplayday
Вашингтон выдумывает предлоги, чтобы игнорировать предложения Москвы по разработке международной правовой базы для предотвращения оружейной гонки в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал обвинение со стороны Пентагона в том, что российские военные якобы провели испытание противоспутниковой ракеты.
«Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чём смысл этих идей. Мы говорим о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил Сергей Рябков.
Также он отметил, что у Москвы есть поводы испытывать обеспокоенность из-за планов Вашингтона по размещению в космосе элементов ПРО.
«Если Соединённые Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, — что они взяли курс на создание ударных систем для развёртывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет», — подчеркнул Рябков в комментарии ТАСС.
Напомним, накануне командование Космических сил США заявило о проведении российскими военными испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства. Как заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, в Пентагоне знают о тестовом пуске российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата от 15 апреля и следят за развитием ситуации.
«Испытание российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата — очередное свидетельство тому, что космические системы США и их союзников сталкиваются с реальными и нарастающими угрозами», — заявил генерал, добавив, что США «готовы и полны решимости сдерживать агрессию».
Джон Рэймонд также назвал поведение России лицемерным. По его словам, Москва продвигает инициативы по контролю за вооружениями в космическом пространстве, направленные на ограничение возможностей США, но при этом якобы не намерена останавливать работу над своими программами по созданию противоспутникового оружия.
Подмена понятий
Следует отметить, что в Пентагоне открыто не называют российское оружие, которое якобы нацелено на спутники. Однако ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве назвал в качестве такого оружия разрабатываемую в России ракету ПРО А-235 «Нудоль» (в США её называют PL-19 Nudol).
Телеканал рассказал об этой ракете со ссылкой на засекреченный доклад американской разведки, которая утверждает, что это оружие будет якобы направлено в первую очередь на спутники.
В открытом докладе Пентагона, опубликованном в начале 2019 года, напрямую ракета ПРО А-235 «Нудоль» не упоминается, однако военное ведомство США обращает особое внимание на модернизацию Россией системы ПРО, прикрывающей Москву.
Как заявляют авторы документа, Россия и Китай якобы «нарабатывают потенциал в области противоспутникового оружия», от которого исходит потенциальная угроза объектам США в космосе.
«Россия, к примеру, сохраняет и модернизирует свою давнюю систему стратегической ПРО вокруг Москвы, имеющую в составе 68 противоракет с ядерным боезарядом. Также по всей России введены в строй различные виды мобильных комплексов ПРО меньшей дальности», — говорится в докладе оборонного ведомства США.
Ракета ПРО А-235 «Нудоль» привлекла внимание не только в США, но и в Великобритании. Ранее британское аналитическое агентство Jane's опубликовало материал, в котором описывало возможности систем ASAT, которые якобы разрабатывает Россия. Как утверждается в публикации, самым разрушительным потенциалом обладают противоспутниковые ракеты или космические аппараты.
Говоря о современных российских разработках, Jane's причислило к системам ASAT оборонную программу «Нудоль», в рамках которой создаются средства для поражения спутников на низкой околоземной орбите.
В действительности речь идёт о модернизации эшелонированной системы противоракетной обороны, защищающей Московский регион и Центральный промышленный район. Работы по обновлению системы ПРО ведутся с 2000-х годов и включают в себя как замену аппаратуры, так и модернизацию ракет-перехватчиков.
Эшелонированная система ПРО А-235 «Нудоль» должна в будущем заменить действующий сейчас комплекс А-135 «Амур». В рамках проекта «Нудоль» разрабатываются модернизированные противоракеты 53Т6М, которые давно являются объектом критики со стороны Пентагона. В американской военном ведомстве утверждают, что ракеты смогут не только перехватывать МБР, но и выводить из строя спутники. Со своей стороны, российское Минобороны отмечало, что система ПРО предназначена для защиты от ударов «средств воздушно-космического нападения».
В январе 2020 года командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказал в интервью изданию Минобороны «Красная звезда» о том, что новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство уже в ближайшее время.
«Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО», — подчеркнул генерал-майор.
Как пояснил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, любая система противоракетной обороны с ракетами атмосферного перехвата точно также, как и межконтинентальные боеголовки баллистических ракет, может сбивать спутники.
«У США тоже есть такие системы, комплексы Aegis также могут совершать перехват в ближнем космосе. Если же говорить о милитаризации космоса, то самую большую космическую группировку спутников военного назначения имеют США. Но ключевой вопрос заключается в том, чтобы в космосе не размещались ударные системы, и таких планов нет ни у России, ни у Китая», — подчеркнул эксперт.
О возможностях американского комплекса ПРО Aegis также напомнил в беседе с RT военныйэксперт Юрий Кнутов.
«У США есть системы ПРО Aegis, которые способны перехватывать ракеты и спутники в ближнем космосе. ПРО А-235 «Нудоль» — это комплекс противоракетной и противокосмической обороны. Актуальность такой защиты возрастает в связи с планами США размещать в космосе кинетическое и нейтронное оружие. Американская сторона не имеет права возражать против этого с точки здравого смысла», — отметил эксперт.
«Хотят доминировать в космосе»
Заявление, сделанное командующим Космическими силами США, является далеко не первым выпадом в адрес России со стороны Пентагона. Представители США и НАТО регулярно напоминают о некой «угрозе», которую якобы представляют для космического пространства российские, а также китайские проекты.
Так, в феврале 2020 года командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации французский генерал Андре Ланата заявил в интервью The Washington Examiner, что исходящая от России и КНР опасность распространяется и на космос. По мнению военного, маневрирование российских и китайских космических аппаратов вблизи со спутниками западных государств является демонстрацией этой опасности.
«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — отметил представитель НАТО.
О том, что Россия и Китай будут «угрожать» американским космическим аппаратам, ещё в 2017 году заявлял начальник Стратегического командования Вооружённых сил США (тогда этот пост занимал генерал Джон Хайтен. — RT). Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, Хайтен подчеркнул, что США должны предотвратить это. Генерал добавил, что Вашингтон принял якобы брошенный Пекином и Москвой вызов и готовится к ответным шагам.
Практические действия не заставили себя ждать, уже в 2019 году Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования в составе американских Вооружённых сил (SPACECOM). Выступая на церемонии, посвящённой началу работы SPACECOM, президент США заявил о начале «новой великолепной главы» в истории американской армии.
«Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — заявил Трамп, назвав при этом космос «областью военных действий».
По мнению Виктора Мураховского, заявлениями о силе и опасности возможного противника в космосе американское военное командование старается обосновать расширение военного бюджета. Кроме того, у США есть и долгоиграющие планы относительно космического пространства.
«США ещё во времена Рональда Рейгана начали реализовывать программу «Стратегическая оборонная инициатива», которая предполагала размещение ударных систем в космосе. Тогда воплотить этот замысел не удалось по техническим причинам, но полностью эта идея не была забыта. Сейчас США нацелились на развёртывание противоракетной системы в космосе, сделать это планируется к 2030 году», — отметил эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов. По мнению эксперта, сейчас Вашингтон создаёт «информационное прикрытие» для собственной военной активности в космосе.
«На самом деле США никогда полностью не отказывались от программы «Звёздных войн» Рейгана. США хотят доминировать в космосе, использовать космос для контроля над другими государствами. Сейчас, когда появляются новые технологии, планы из этой программы начинают реализовываться, речь идёт о создании стратегии быстрого глобального удара, где космос — важнейший элемент», — подытожил эксперт.
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