Выдумка о «Европе от Лиссабона до Владивостока» не станет геополитической реальностью

О путешествии Борреля в Россию и обратно

«Унижение», «развенчание иллюзий» – такими словами описывали комментаторы итоги визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию 4-6 февраля.

Боррель пытался поворачивать критику себе на пользу: «Агрессивно устроенная пресс-конференция и изгнание трёх европейских дипломатов в ходе моего визита показали, что российские власти не захотели воспользоваться возможностью и выстроить более конструктивный диалог с ЕС…. Прискорбно для России со стратегической точки зрения».

Теперь в Брюсселе на саммите глав МИД стран-членов ЕС 22 февраля будут приняты новые персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников. Боррель, недовольный тем, как его встретили в Москве, грозит сам инициировать эти санкции.

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/POOL New

Даты пребывания Борреля в Москве были окончательно согласованы Брюсселем сразу после прошедших 31 января в Москве протестов в поддержку Навального и замены последнему Мосгорсудом условного срока наказания на 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима. Связь между событиями того и другого ряда безусловна.

Двойным давлением, уличным и дипломатическим, Москву рассчитывали сделать сговорчивее – заставить вести себя по мутным «американским правилам», о существовании которых тогда же (4 февраля) объявил в программной речи в Государственном департаменте США Джо Байден.

Такое не впервой. Предпринимая неловкие попытки избавиться от морального груза своего колониального наследия, Запад упорно старается затвердить собственное «право» на моральное превосходство по отношению к другим цивилизациям, странам, народам (в этом тоже неизжитый колониальный рефлекс).

Однако в Москве на этот раз не получилось. Боррелю была предложена иная повестка, чем та, что он привёз. И это было правильно. Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности предложили, например, посмотреть фильм о действиях полиции на Западе при подавлении беспорядков. Можно не сомневаться, что фильм подобрали хорошо. Нетрудно представить и то, что творилось в душе лощеного испанского дипломата во время такого кинопросмотра.

После дезинтеграции СССР в 1991 году Российская Федерация слишком далеко заходила в попытках двигаться навстречу Западу. Хотела выстроить отношения с Западом, что называется, по-хорошему. Хотя без малого тысячелетний опыт истории мог бы подсказать: «по-хорошему» у России с Западом либо не получается, либо получается в таких случаях, как захват Гитлером пол-Европы, когда первым из крупных западных политиков опомнился Черчилль, повернувшийся лицом к Советскому Союзу.

22 февраля на заседании Совета ЕС министры иностранных дел стран-членов Союза «обсудят итоги визита [Борреля] и то, как Москва восприняла наши сигналы», – заявил пресс-секретарь Борреля Петер Стано. О сигналах хотелось бы знать подробнее, но стенограммы переговоров Борреля в Москве мы не имеем и не будем заходить далеко в своих предположениях.

Если в Москве размышляют, как вести дела с той Европой, лицом которой выступает Боррель, то в европейских столицах дискутируют под другим ракурсом: как быть с Россией? Ибо без России (не только без российского природного газа) Европа не может. Сколько бы там ни клялись в своей верности принципам «трансатлантической солидарности».

Вот что говорит Александр Рар: «Есть мнение, что к России нужно подходить с позиций прав человека, нажима, наказания, угроз санкциями за то, что Россия нарушает права человека, права Навального, его сажают в тюрьму. Для многих сил на Западе – это оплеуха, которую они получили в ходе визита Борреля. В ЕС многие силы считают, что у них моральное превосходство, потому что они защищают права человека всюду, в России, в Китае. Они просто не видят ничего другого, считают, что цель Европы защищать права человека… Но в чём их ошибка? Они считают, что Россия разваливающаяся страна, которая после 90-х свернула с правильного пути развития и вот-вот снова встанет опять на прозападный путь. Её нужно только вернуть на путь демократизации. Они уверены, что могут заставить Россию, потому высказывают жёсткую позицию в адрес. Но эти силы проиграли. Они полагали – сейчас приедет Боррель, будет угрожать России и, может, даже выпустят Навального. Этого не произошло – к большому удивлению и злости этих сил, которые просто не рассматривают Россию как равного партнера, которого с моральной точки зрения нужно сажать на место…»

Рар здесь хоть и многословен, но по сути прав. Он говорит, что «есть в Европе и более прагматичные силы, которые понимают… что Запад не может изменить Россию, потому что большинство людей в России хотят именно эту систему и так жить, и так было всегда».

Это хорошо, если такие силы в Европе есть. Однако, если они есть, хотелось бы увидеть их на авансцене европейской политической жизни, а не в умозрении немецкого политолога.