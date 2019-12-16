Выдумали не из Думы? "Обвинители" Дамаска написали отчёт о химатаке, не бывая в Сирии – WikiLeaks

В распоряжении WikiLeaks появились документы, разоблачающие работу миссионеров ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Согласно обнародованным сведениям, у специалистов вызвал сомнение отчёт от инспекторов, якобы побывавших в Сирии. Выясняется, что отчёт о фактах применения химоружия был составлен командой, где лишь один из сотрудников был в сирийской Думе.

Остальные члены миссии, как говорится в отчёте, были в другой стране, название которой не указано. "Неясно, о какой стране идёт речь, за исключением того, что это, по всей видимости, не Сирия", - цитирует РИА Новости сообщение WikiLeaks.

Отмечается, что своё недоумение по поводу работы инспекторов в САР выразил один из членов МУФС. Своё послание он адресовал главе ОЗХО Фернандо Ариасу, датированное 14 марта 2019 года.

"Из условных Британий чужие "преступления" всегда видятся лучше…" – иронично прокомментировал ситуацию автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!".

На высоком уровне об этой проблеме про инспекторов российская сторона говорила и ранее.

Как отмечал ещё в июле постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, руководитель команды МУФС, прибывший в Дамаск для расследования инцидента в городе Думе, сразу же уехал в соседнюю страну и никогда не был в Думе.

Напомним, что Запад обвинял Дамаск в химатаке на город Думу в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве "доказательств" химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети.

Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.