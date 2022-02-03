Выдержит ядерный взрыв. Как на самом деле выглядят бомбоубежища в Киеве

Журналисты показали, как на самом деле выглядят бомбоубежища в Киеве. По словам представителей власти, такое бомбоубежище способно выдержать ядерный взрыв.

Телеканал "TRT на русском" выложил в Instagram фрагмент репортажа о подготовке Киева к войне с Россией. Представитель киевской горадминистрации Юрий Федюк показал одно из бомбоубежищ, в котором люди собираются прятаться от русских бомб.

Дверь снабжена гермозатвором и не должна пропустить радиацию. А само убежище способно выдержать ядерный удар. Рассчитано помещение на 320 человек. Внутри можно увидеть ящики, в которых, вероятно, находятся консервы, и резервуары с водой. По словам Федюка, в убежище можно жить до трёх суток. Власти намерены свезти сюда продукты, воду, лекарства и кровати.

По иронии судьбы, убежище, которое представитель горадминистрации показывал журналистам, было создано ненавистной Киеву советской властью в 1985 году. Всего таких убежищ в украинской столице 500.

View this post on Instagram A post shared by TRT на русском | НОВОСТИ (@trtrussian)

Отметим, что в январе на Украине разыгралась настоящая паника, вызванная вбросом американских СМИ о якобы готовящемся русском вторжении. Американские фейки отпугнули иностранных инвесторов с украинского рынка, а самих украинцев заставили в панике скупать продукты и обустраивать бомбоубежища.