Выдержит ли партийная система Соединённого Королевства испытание «британским Обамой»?

Чука Умунна на защите интересов лондонского Сити

Группа депутатов британского парламента, покинувших ряды тори и лейбористов, начала переговоры о создании новой парламентской партии, пишет The Sun. В так называемую Независимую группу (The Independent Group, TIG) вошли восемь бывших лейбористов и три бывших консерватора.

Лидер TIG, бывший лейборист Чука Умунна (Chuka Umunna) заявил, что отколовшаяся группа надеется стать зарегистрированной политической партией к концу года. Бывший лейборист Крис Лесли сказал журналисту The Sun: «Общественность заслуживает лучшего выбора, чем Корбин или еще более правая партия тори. Когда политика сломана, мы должны срочно найти новую альтернативу для избирателей в урне для голосования».

Хайди Аллен, в прошлом член консервативной партии, говорит, что довольно много её бывших однопартийцев хотели бы присоединиться к TIG. Она намекает, что сил новой группы достаточно, чтобы лишить Терезу Мэй «тонкого рабочего большинства» в парламенте: «У нас больше потенциальных перебежчиков, чем мы могли бы принять».

Уже сейчас эта группа «проевропейских повстанцев» (pro-EU rebels) сравнялась по численности с четвёртой парламентской фракцией – либеральными демократами, и TIG выглядит привлекательной нишей для многих. В обеих главных партиях уже чётко наметился раскол между сторонниками и противниками Брекзита. Социологические опросы показывают «ошеломляющий уровень поддержки новой группы», отмечает The Sun.

Решение группы на прошлой неделе назначить бывшего лейбориста и члена парламента Чуку Умунну своим представителем в целом было воспринято как признак того, что он, по всей вероятности, и возьмёт на себя роль лидера, пишет The Guardian. Издание сообщает также, что «группа получила пожертвования в размере нескольких сотен тысяч фунтов от многих сотен мелких доноров и в настоящее время активно ищет крупномасштабную финансовую поддержку».

Чука Умунна ещё в августе 2018 года основал собственный think-tank под названием "Прогрессивный центр Великобритании" (Progressive Centre UK), сообщает Daily Express, возглавив в нём консультативный совет. Сорокалетний Умунна получает на этой должности 452 фунта стерлингов в час, или 5.420 фунтов в месяц в дополнение к своей парламентской зарплате в 77.379 фунтов в год. При этом уделять работе в Progressive Centre UK, сообщает Daily Express, Умунна будет не более 12 часов в месяц.

О возможных спонсорах TIG британская пресса не сообщает ничего, но, учитывая, что Умунна давно и тесно связан с банкирами лондонского Сити, надо полагать, с финансами у него проблем не возникнет.

Сын нигерийского политика и белой англичанки Чука Умунна получил образование в престижном платном колледже Св. Дунстана, научился там играть на виолончели, пел в церковном хоре, пишет Financial Times в посвящённой ему обширной биографической статье. Умунна продолжил учебу в университете Манчестера и Трентском университете в Ноттингеме, затем работал адвокатом в лондонском Сити в ведущих британских адвокатских конторах, специализируясь по проблемам корпоративного трудоустройства.

Юность Умунны прошла в элитных клубах Лондона, Ибицы (самый модный курорт Европы) и Майами. С 2006 года Умунна начал писать статьи в поддержку лейбористской партии, стал появляться в радио- и телевизионных программах в качестве комментатора, основал онлайновый политический журнал The Multicultural Politic. В 2008 году он стал депутатом парламента, победив в пригороде Лондона Streatham.

Активная поддержка тогдашнего лидера лейбористов Эда Милибенда принесла ему пост министра по делам бизнеса (Shadow Business Secretary) в теневом правительстве. Когда Лейбористскую партию возглавил Джереми Корбин, Умунна утратил этот пост, но продолжил отстаивать интересы банкиров Сити. Весной 2018 года Умунна выступил с жёсткой критикой лидера лейбористов, заявив, что в Сити серьёзно озабочены возможностью прихода к власти правительства Корбина, пишет The Financial News. Имелись в виду опасения финансовых магнатов тем, что при Корбине будет усилено «обременительное регулирование» финансового сектора: в феврале 2018 года лидер лейбористов пообещал сделать финансы «служителями промышленности, а не хозяевами всех нас».

Среди партнёров Progressive Centre UK, как сообщается на официальном сайте этого центра, фигурирует итальянская организация Volta, пропагандирующая взгляды ярого ненавистника России, французского еврея алжирского происхождения Бернара-Анри Леви. Во Франции Progressive Centre UK партнёрствует с организацией Terra Nova во главе с бывшим премьер-министром Бенина и председателем редакционного совета принадлежащей Эдуарду Ротшильду газеты Liberation Лионелем Зинзу, долгое время работавшим в банках Ротшильдов.

Характерно, что заявление о создании Независимой группы было сделано ровно через неделю после резонансной статьи Джорджа Сороса "Europe, please wake up"! Мол, проснись, Европа!

По Соросу, Европа переживает перелом, время «радикального нарушения равновесия». Основную угрозу «европейским ценностям» финансовый спекулянт видит в том, что в Германии набирает силу «экстремистская» (выражение Сороса) партия «Альтернатива для Германии». В Великобритании, по заявлению Сороса, «устаревшая партийная структура не позволяет народной воле найти правильное выражение». И лейбористы, и консерваторы внутренне разделены, но их лидеры, Джереми Корбин и Тереза ​​Мэй, «настолько полны решимости реализовать Брекзит, что согласились сотрудничать для этого». Большинство британцев, утверждает Сорос, это не одобряет, и выход он видит в том, чтобы «пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его для защиты ценностей, на которых был основан Европейский союз».

Статья Сороса вышла в свет 11 февраля, а 18 февраля Чука Умунна опубликовал заявление о выходе из Лейбористской партии и создании вместе с единомышленниками Независимой группы с целью «изменить политику». Означает ли это, что между призывом Джорджа Сороса к спасению европейского мультикультурализма и инициативой британских депутатов-раскольников во главе с Чукой Умунной есть прямая связь? По-видимому, да.

Financial Times называет Умунну британским Обамой (видимо, по признаку сходства цвета кожи). Среди потенциальных спонсоров группы Умунны может оказаться не только Джордж Сорос, но и транснациональные финансово-промышленные группы, несущие ущерб на фоне ожидания Брекзита. «Банки и финансовые фирмы, на долю которых приходится около 6,5% ВВП Великобритании, уже приняли меры предосторожности для подготовки к Brexit... – сообщает Business Insider. – Воздействие на лондонский Сити может быть особенно разрушительным – финансовые услуги, в основном сконцентрированные в столице, составляют 6,5% ВВП Великобритании».