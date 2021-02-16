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Выдержит ли «балтийское единство» испытание «Спутником V»

16 февраля 2021, 01:35  •  93 • В мире
Премьер Эстонии призвала прекратить политизировать медицинские вопросы
Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На территории ЕС уже получили лицензию три производителя вакцин от коронавируса: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и Moderna. В стадии оценки находятся ещё два производителя – Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) и Novavax.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась ко всем политикам, депутатам и простым гражданам страны с призывом не политизировать медицинский вопрос. Глава правительства уверена – если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит российскую вакцину, то Эстония не будет отказываться от неё по политическим соображениям. Хотя тут же признаёт – да, Россия может использовать свою вакцину как гибридное оружие, но здоровье граждан страны важнее.
«Возможно, Россия использует этот «Спутник» для достижения своих политических целей, чтобы усилить своё влияние. Китай поступает так же. Но если Европейское агентство по лекарственным средствам скажет, что это хорошая вакцина, значит, для нас это такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, люди должны быть вакцинированы»,
– рассказала Каллас в эфире программы «Otse Postimehest»
В эстонском парламенте прошли настоящие дебаты по этому же вопросу, в итоге депутаты пришли к выводу – следует, прежде всего, полагаться на здравый смысл. А здравый смысл говорит о том, что пандемию можно остановить лишь после того, как будет вакцинировано 75% населения. В настоящее время Евросоюз не справляется с вакцинацией – при нынешних темпах на это уйдёт около двух лет. Поэтому следует приветствовать любую качественную вакцину, которая поможет вакцинацию ускорить, считает депутат Яна Тоом.
По её мнению, вакцина не может быть гибридным оружием, как и чемпионат по футболу, что бы кто не говорил.
«В разных странах к вакцинам предъявляют разные требования. Полностью доверяю Европейскому агентству лекарственных средств. Если Спутник V будет одобрен EMA, я не вижу препятствий для его применения в Евросоюзе и Эстонии»,
– считает депутат Марина Кальюранд.
Но подобная позиция эстонских депутатов и премьер-министра идёт вразрез с позицией, которую заняла Литва в отношении российской вакцины. В Вильнюсе даже не рассматривается вопрос о возможности покупки вакцины «Спутник V» по геополитическим причинам, а именно – потому, что страна-производитель этой вакцины «не соответствует трансатлантическим критериям», по словам главы МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса.
И это ещё один удар по так называемому «балтийскому единству».
Соб. корр. ФСК

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