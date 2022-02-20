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«Выдержать прямое попадание»: чем уникальна современная экипировка российских сапёров

20 февраля 2022, 08:15  •  104 • В России
Сапёры Западного военного округа получили партию комплектов новейших защитных костюмов ОВР-2-02, сообщается на сайте Минобороны РФ. Эта экипировка оберегает военнослужащего от поражения осколками, пулями и от сильного звукового воздействия. В конструкции костюма используются тканевые бронеэлементы и панели из прессованного полиэтилена. ОВР-2-02 успешно использовался в Сирии, Лаосе и Карабахе. Наряду с этой амуницией в инженерные войска РФ поступает костюм ОВР-ЗШ, позволяющий вести штурмовые действия. По мнению экспертов, современная экипировка российских сапёров не только обеспечивает высокий уровень защищённости, но и позволяет им комфортно работать, особенно в жарком климате.
 
Российские сапёры в защитных костюмах Facebook © Минобороны России
 

Военнослужащие инженерно-сапёрной части, дислоцированной в Ленинградской области, получили партию комплектов новейших общевойсковых защитных костюмов ОВР-2-02. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Костюм предназначен для групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В состав каждого комплекта, помимо самого костюма, включены системы аудио- и видеосвязи, средства охлаждения и защиты органов слуха, шесть единиц боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Тактический», многофункциональный нож, сапёрная лопатка, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода.

Конструкция ОВР-2-02 покрывает жизненно важные органы, воротниковую и паховую зоны. Голову сапёра защищает шлем ЛШЗ-2ДТМ. Он может применяться при температурах от -40 до +40 °С. Шлем носится вместе бармицей (оплечье) и прозрачным забралом, которое оберегает глаза и при этом не мешает ориентироваться в пространстве.

«Поражающие факторы»

Как поясняется в материалах Минобороны РФ, ОВР-2-02 был разработан с учётом опыта, полученного в локальных вооружённых конфликтах, где основными задачами инженерного обеспечения являются разведка, разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов.

Для повышения безопасности личного состава потребовались костюмы, предназначенные для защиты сапёра «от поражающих факторов взрыва, к числу которых относятся осколочные фрагменты, ударная волна и продукты детонации».

«На первоначальном этапе войска обходились существующими комплектами разминирования КР-И, КР-О и КР-Е, которые постоянно совершенствовались в соответствии с накопленным опытом», — говорится на сайте военного ведомства.

Масса ОВР-2-02 составляет 8,5 кг, но в «максимальной комплектации» с дополнительным оборудованием он весит уже 23—24 кг. С расстояния 5 м костюм выдерживает попадание пуль пистолетов ПМ и ТТ калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно. Также при определённых условиях он должен уберечь бойца от поражения осколками противопехотных мин.

В ОВР-2-02 интегрированы панели типа ADP-AF, изготовленные из прессованного полиэтилена. Как предполагают эксперты, речь идёт о сверхвысокомолекулярном полиэтилене (СВМПЭ) или иных «родственных» материалах.

В последние годы полиэтилен широко используется в бронежилетах. Например, он применяется в модульной разгрузочной системе (МРС) от компании «Группа 99» (входит в ГК «Калашников»). Главным преимуществом этого материала является существенно меньшая масса в сравнении с традиционными панелями из стали.

Наряду с прессованным полиэтиленом в ОВР-2-02 интегрированы тканевые бронеэлементы ОСП и ОСМ. Они располагаются в куртке, брюках, фартуке, воротнике, съёмных налокотниках и наколенниках. Грудь сапёра защищают панели ADP-AF и бронеэлементы ОСМ.

По данным Международного противоминного центра Минобороны РФ, общая площадь защиты носителя ОВР-2-02 составляет 2,5 кв. м, время непрерывной работы в костюме — 6 часов.

  • Российский сапёр в костюме ОВР-2-02
  • © mil.ru

Как отмечается в материалах «Красной звезды», в костюме на высоком уровне выполнены системы аудиосвязи и охлаждения, а «умные» средства защиты органов слуха практически сводят к нулю воздействие сильных шумов, но не мешают отчётливо слышать указания командира.

ОВР-2-02 получил высокие оценки среди военнослужащих инженерных войск РФ за высокий уровень защиты, удобство и универсальность. Как пояснял ранее в комментарии РИА Новости российский сапёр Дмитрий Иванов, костюм сделан таким образом, что защищает всё тело и даёт возможность вести боевые действия.

«Работает при температуре воздуха от -40 до +40 °С. На расстоянии 20 м надёжно прикрывает от осколков (ручной противопехотной. — RT) гранаты Ф-1… Комплект боевой, оснащён креплениями MOLLE для дополнительного оборудования. На шлеме смонтирована система видеонаблюдения, благодаря которой командир видит на своём планшете, что обнаружил сапёр, и может дать ему какие-либо указания», — рассказал Иванов.

Помимо сирийской операции, в ходе которой российские сапёры занимались разминированием объектов инфраструктуры, жилых домов и исторических достопримечательностей, ОВР-2-02 прошёл успешную обкатку в Лаосе и Нагорном Карабахе.

В беседе с RT основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев отметил большое значение эксплуатации ОВР-2-02 в условиях жаркого климата. По его словам, отзывы военных свидетельствуют о том, что создатели костюма смогли разработать эффективную систему вентиляции, что заметно облегчает труд сапёров.

«Стоит понимать, что, несмотря на прогресс в средствах защиты, сапёру всё равно приходится передвигаться с достаточно тяжёлой амуницией, покрывающей к тому же всё тело. Естественно, в жару это невероятно изматывает, может ухудшать внимание и общую работоспособность. Без надёжной и исправно работающей вентиляции не обойтись», — пояснил Корнев.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«В ОВР-2-02 множество крайне полезных приспособлений, таких как качественная связь и возможность геолокации, но это второстепенные вещи по сравнению с комфортом и самочувствием сапёра, который находится в своеобразном скафандре. Если военнослужащему приходится превозмогать себя, то он попросту не сможет нормально выполнять столь опасную работу», — подчеркнул Литовкин.

«Большой прорыв»

Наряду с ОВР-2-02 в последние годы в войска РФ поступает боевая экипировка ОВР-ЗШ. Она поставляется инженерно-штурмовым подразделениям, главной задачей которых является обеспечение продвижения наземной группировки войск по территории противника. Эти военные формирования должны проводить разминирование, захватывать здания и укрепрайоны.

«На сегодняшний день для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск разработан общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш, включающий в себя защитную экипировку, нож штурмовой, нож сапёра многофункциональный, бронещит, набор средств, предназначенных для обеспечения экстренного доступа внутрь зданий», — сообщается в справке Минобороны РФ.

  • Военнослужашие штурмового подразделения инженерных войск РФ в ОВР-ЗШ
  • © mil.ru
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Из материалов военного ведомства следует, что ОВР-ЗШ во многом схож с ОВР-2-02. В частности, оба костюма обеспечивают высокую степень защиты бойцов, оснащены ларингофоном и оберегающими слух средствами, сопряжёнными с комплексами связи и поиска.

«В состав дополнительного оборудования комплектов включены многофункциональная сапёрная лопатка или сапёрный мачете, приборы и приспособления для дистанционной работы с взрывоопасными предметами, штурмовая лестница, штурмовой щит, гидравлические кусачки и домкрат, дисковая пила, комбинированные ножницы, подрывная машинка, специальные фонари и другие специальные средства», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ начальника инженерных войск РФ Юрий Ставицкого.

Масса ОВР-ЗШ может достигать 25 кг. Как сообщается в материалах военного ведомства, костюм позволяет «выдержать прямое попадание пули или осколка практически в любую часть тела».

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» представитель управления пресс-службы Минобороны России по Сухопутным войскам подполковник Николай Донюшкин рассказал, что военнослужащие хвалят ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 за эргономику и возможность нормально работать в жарком климате.

По мнению Дмитрия Литовкина, появление ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 стало «большим прорывом» отечественной промышленности в сфере совершенствования костюмов для сапёров.

«Несмотря на распространение робототехнических комплексов разных классов, без сапёров невозможно обойтись. При этом взрывные устройства становятся всё более коварными. Правило о том, что сапёр не может ошибаться, должно уйти в прошлое благодаря современным костюмам и будущим разработкам в этой области», — отметил Литовкин.

Дмитрий Корнев связывает дальнейший прогресс в оснащении сапёров с появлением более лёгких и устойчивых к механическим воздействиям материалов. По его словам, над подобными проектами интенсивно работают ведущие российские предприятия.

«Необходимо быть реалистами: создать некий чудо-материал, который бы исключал вероятность гибели и тяжёлых ранений военнослужащего, невозможно. Однако вполне реально довести костюмы до такого уровня, когда урон для сапёра будет минимальным», — подчеркнул Корнев.

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