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Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк

17 апреля 2020, 22:10  •  246 • Политика
Невыразительный доклад министра финансов Антона Силуанова о выплатах медикам, борющимся с коронавирусом, президент смог выдержать не дольше трёх минут, после чего довольно резко прервал его: "Всё очень просто: мне были названы цифры". Таким образом Путин дал министру недвусмысленный намёк - раскошелиться придётся.
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции довольно резко прервал выступление министра финансов Антона Силуанова. Того самого, что в медведевском правительстве постарался, разваливая отечественную экономику.
На совещании министр Силуанов взялся рассказывать о стимулирующих выплатах для медиков. Доклад вышел довольно сухим, формальным и даже печальным. Заметим, Силуанов всегда не любил тратить деньги на социальные нужды. Однако теперь придётся это сделать.
Глава государства напомнил о ранее отданных распоряжениях по компенсационным выплатам медикам.
В частности, указал президент, надбавки должны составлять 80 тысяч рублей - за работу с заражёнными коронавирусом, 50 тысяч, 25 тысяч. Это те суммы, которые спасители империи должны получить на руки.
"Они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы абсолютные. Надо, чтобы люди получили их на руки "чистыми", - акцентировал внимание Путин.
Он также поручил Силуанову внести озвученные изменения в нормативно-правовую базу.
Глава Минфина пообещал это сделать: "Ясно. Мы подготовим предложения".
Мария Иваткина, ведущая Царьграда, в своей программе "Индекс Иваткиной" расшифровала подтекст слов президента. По сути, Путин просто сказал министру: "Молчи и слушай", дав понять, что его распоряжения должны выполняться неукоснительно, даже если кому-то это не нравится.

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