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«Выделять деньги смысла больше нет»: почему МВФ заканчивает финансовую поддержку Украины

24 апреля 2018, 22:24  •  174 • Украина
Украина может остаться без поддержки МВФ почти на два года, говорится в отчёте международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Пятый транш в размере около $1,9 млрд Киев рассчитывает получить летом 2018 года, а новую программу кредитования утвердят не ранее 2020-го — после выборов президента и парламента. К тому же в ближайшие четыре года Украине придётся изыскивать средства для выплаты иностранным кредиторам $23 млрд, в противном случае страна будет вынуждена объявить дефолт. Как отсутствие финансовой поддержки из-за рубежа скажется на уровне жизни населения и сможет ли Украина платить по счетам — разбирался RT.
 
Кристин Лагард © Alberto PIZZOLI / AFP
 

Последний транш

Украина может потерять своего основного кредитора — МВФ. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings, пятый транш МВФ на сумму $1,9 млрд, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне 2018 года, может оказаться последним для Украины до 2020 года.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвёртом отчёте МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», — цитируют отчёт украинские СМИ.

  • Reuters

Свой прогноз S&P Global Ratings объясняет выборами президента и парламента Украины в следующем году, после завершения которых к переговорам с фондом приступят новый президент, премьер-министр и глава Минфина.

Процесс формирования правительственной коалиции на Украине может стать причиной, по которой переговоры о новой программе финансирования будут отложены, говорится в отчёте агентства. С экспертами согласны украинские социологи. По данным опроса «Актив Групп», который проводился в конце прошлого года, за Блок Петра Порошенко готовы проголосовать 11,8% респондентов, за «Батькивщину» — 10,3%, партию «За жизнь» намерены поддержать 6,8%, «Самопомощь» — 5,1%, «Гражданскую позицию» — 4,5%. Кто из лидеров парламентской гонки может сформировать большинство, пока непонятно.

Суд да деньги

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали договор о расширенном финансировании EFF(Extended Fund Facility) на четыре года на сумму около $17,5 млрд. Первый транш был выдан тогда же на сумму около $5 млрд, второй — на $1,7 млрд — в августе 2015 года. Третий и четвёртый транши на сумму по $1 млрд каждый Украина получила в сентябре 2016 года и апреле 2017-го. Переговоры о выделении пятого транша в размере $1,9 млрд идут на протяжении последних полутора лет.

МВФ требует от украинского правительства установить рыночные цены на газ, что приведёт к увеличению тарифов для населения на 60—65%. Повысить тарифы украинских чиновников призывают и в Госдепе США. Кроме того, МВФ настаивает на принятии закона об антикоррупционном суде по рекомендациям фонда — международные эксперты раскритиковали положения президентского законопроекта о новом суде, который был принят Верховной радой в марте 2018 года.

Главное требование фонда в этом вопросе — предоставление Общественному комитету международных экспертов решающего голоса при выборе судей. В варианте документа Петра Порошенко предложения экспертов носят лишь рекомендательный характер. Кроме того, МВФ настаивает на определённом количестве судей (их должно быть 50), а в украинском варианте законопроекта их число не прописано. Повышение цен на газ в преддверии выборов президента с высокой долей вероятности приведёт к падению рейтингов действующего лидера, а создание антикоррупционного суда — к задержаниям украинских топ-чиновников и вынесению им приговоров.

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При этом глава Минфина Украины Александр Данилюк во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне 18 апреля признал, что страна готова пойти на уступки. «Я вполне оптимистичен по поводу прохождения закона», — заявил министр, добавив, что Украина практически выполнила все рекомендации МВФ, необходимые для получения нового транша. По его словам, получения денег страна ожидает в мае-июне, эти средства пойдут на пополнение национальных резервов. Их объём, по данным на начало марта, составлял $18,5 млрд.

  • A man begs for money in central Kiev, Ukraine
  • © Gleb Garanich/Reuters

«Если мы получим транш, валюта станет стабильной и мы сможем получать дополнительные деньги в бюджет. Например, макрофинансовая помощь от ЕС, деньги от Всемирного банка... Все эти средства зависят от получения транша МВФ… Также после получения транша будет возможность привлечь средства и на внешних рынках заимствований», — сказал Данилюк в интервью телеканалу «Интер» 23 апреля. По словам главы Минфина, в 2018 году министерство рассчитывает разместить на международных рынках государственные облигации Украины на сумму около $2 млрд.

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Ближайшие четыре года будут очень трудными для Украины — стране предстоит выплатить рекордные суммы по внешним долгам, рассказал в беседе с RT источник в украинском правительстве. В 2018—2019 годах кредиторам необходимо отдать $10 млрд, а в 2020—2021 годах — $13 млрд. Таких средств у страны нет. «Более того, перед выборами правительство начнёт увеличивать социальные выплаты — все хотят задобрить избирателей перед голосованием, но денег для этого нет», — пояснил собеседник RT.

Внятной стратегии, как отдавать такие колоссальные долги, у правительства нет, заявил в разговоре с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его словам, это вполне может привести к дефолту страны.

Технический дефолт Украина уже допустила в декабре 2015 года, когда отказалась погашать долг перед Россией в размере $3 млрд. Эти средства были выданы в декабре 2013 года правительству Николая Азарова для стабилизации экономической ситуации на Украине. Сейчас спор рассматривается в Высоком суде Англии.  

«Выделять Украине деньги смысла больше нет, поскольку средства используются нецелевым образом через коррупционные схемы и побороть это западным партнёрам не удаётся, — рассказал RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. — Почти наверняка эта ситуация приведёт к дефолту страны в обозримом будущем, скорее всего после выборов президента. Гривна упадёт, что позволит увеличить экспорт».

Андрей Суздальцев придерживается другого мнения: он уверен, что западные партнёры Украины не допустят дефолта страны. «Считается, что все решения по стране принимаются в Вашингтоне. А он не заинтересован в падении страны, которую называют форпостом против России, — отметил Суздальцев. — Но на уровне жизни населения это отразится негативно».

«Повышение тарифов на газ является одним из инструментов выкачивания оставшихся денег у населения, но власти пытаются прикрыться требованиями МВФ, продолжая неизбежно уменьшать социальные нормы и резать субсидии под всё новыми и новыми предлогами», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

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Без транша МВФ гривна девальвирует c 26 до 30 грн. за доллар, рассказал RT директор крупной украинской инвестиционной компании.

«НБУ начнёт скупать валюту на внутреннем рынке, чтобы отдать долги. Это сразу же приведёт к девальвации гривны. Сразу же вырастут цены на основные продукты питания, тогда как работодатели, скорее всего, не компенсируют рост инфляции», — пояснил собеседник RT.

В марте, по данным Нацбанка Украины, в стране уже зафиксирована инфляция в размере 13,2%. Олег Неменский считает, что уровень жизни украинцев будет снижаться в ближайшие несколько лет.

«Киев находится в безвыходном положении, и даже украинские экономисты не видят выхода из сложившейся ситуации. Поэтому Украине придётся идти на непопулярные шаги», — полагает он.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своём Facebook сообщил, что в марте 2018 года ощутимо подорожала большая часть продуктов питания, мониторинг цен на которые проводит государство. По его словам, такие компоненты потребительской корзины, как морковь и свёкла, прибавили в стоимости 38% и 35% соответственно.

  • Reuters

Постоянно растущие тарифы, цены на продукты питания, снижение уровня социальной поддержки населения — все эти проблемы напрямую связаны и с демографическим вопросом, поскольку снижение уровня жизни будет мотивировать украинцев покидать страну, сделал неутешительный прогноз Андрей Суздальцев.  

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