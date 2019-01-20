«Выделиться на фоне демократов»: как шатдаун может сказаться на президентской кампании США 2020 года

Бюджетный кризис, парализовавший работу федерального правительства в США, стал первым актом предвыборной кампании, считают эксперты. По их мнению, обе стороны используют сложившуюся ситуацию, чтобы снизить популярность оппонентов. Аналитики полагают, что демократы намеренно затягивают шатдаун, чтобы затем переложить всю вину за него на Дональда Трампа. Президент, в свою очередь, пытается показать, что соперники республиканцев в конгрессе не способны идти на компромисс. 19 января глава Белого дома предложил вариант бюджета, согласно которому он обещал выделить средства на ряд миграционных проектов обмен на строительство стены на границе с Мексикой.

Порядка 800 тыс. американских госслужащих остались в этом месяце без зарплат из-за того, что представители Республиканской и Демократический партий не могут согласовать проект бюджета. Хотя формально поводом для шатдауна стал отказ конгресса согласовать строительство стены на границе с Мексикой, настоящие причины бюджетного кризиса находятся исключительно в политическом поле, уверены эксперты.

Демократы с момента кампании 2016 года так и не смогли найти в своих рядах сильную фигуру, способную бросить вызов харизматичному Трампу на предстоящих в 2020 году выборах. Вместо этого, полагают аналитики, Демпартия направила все силы на то, чтобы «утопить» действующего главу Белого дома — для этого демократы сейчас и затягивают шатдаун.

Со своей стороны, Трамп держится за популистские лозунги о строительстве стены на южной границе. Однако, в отличие от оппонентов, по некоторым вопросам американский президент готов идти на уступки. Выступая накануне в Белом доме, Трамп анонсировал рассмотрение конгрессом нового плана по преодолению правительственного кризиса уже на следующей неделе.

Подготовленный Белым домом пакет предложений будет внесён на голосование законодателей лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом.

«Не компромисс, а захват заложников»

Для преодоления шатдауна Дональд Трамп предлагает оппонентам из Демократической партии компромисс: глава государства не отказывается от требования выделить на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой $5,7 млрд, но готов пойти на уступки по программе DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), предусматривающей защиту от депортации для детей нелегальных мигрантов, а также для переселенцев, получивших в США статус временно защищённых лиц. В том случае, если демократы пойдут на предлагаемую сделку, Трамп обещает продлить действие программы на три года.

Кроме того, глава Белого дома согласен принять иные меры по защите детей мигрантов, включая возможность подавать прошение о получении убежища в США за рубежом, а также программу по воссоединению семей.

Говоря о пограничных конструкциях, на строительство которых Белый дом требует выделить почти $6 млрд, Трамп пояснил, что речь не идёт о бетонном сооружении от «моря до моря», а лишь о стальных барьерах в «местах особого приоритета». В этом году глава государства пообещал ограничиться строительством лишь 230 миль (около 370 километров) стены.

Кроме того, Трамп предложил направить $805 млн на закупку техники для выявления контрабанды наркотиков на границе, а также расширить штат погранслужбы на 2750 человек, а количество судей по иммиграционным делам увеличить на 700 человек.

Также прилагается выделить дополнительно из бюджета $800 млн на срочные гуманитарные нужды.

Однако итоги голосования, которое состоится на следующей неделе, уже предрешены — демократы дали понять главе Белого дома, что не намерены идти на компромисс. Как заявила спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, президент включил в свой план ранее отвергнутые предложения, которые в стане демократов считают «неприемлемыми». А лидер демократов в сенате Чак Шумер сравнил предложение Трампа с «захватом заложников».

«Именно президент отменил защиту мигрантов по программам DACA и TPS. Предложить некоторую защиту обратно в обмен на стену — это не компромисс, а захват заложников», — заявил он.

Впрочем, ещё до того, как Трамп озвучил свои инициативы, помощник лидера меньшинства в сенате США Ричард Дурбин предположил, что демократы не одобрят предложения президента. О наличии плана по преодолению шатдауна Трамп заявил ещё 12 января, комментируя сообщение газеты The Washington Post о «хаосе», якобы царящем в Белом доме.

«В действительности в Белом доме практически никого, кроме меня, нет, а у меня есть план по шатдауну», — написал Трамп в Twitter.

По мнению экспертов, Трамп отдает себе отчёт в том, что демократы вряд ли пойдут на предложенные им условия.

Выдвижение собственного плана урегулирования кризиса — имиджевый ход, обе стороны ведут сейчас напряжённую борьбу, в которой вопросы стены на мексиканской границе или защиты детей мигрантов от депортации используются лишь как политические козыри.

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, все действия Трампа сейчас следует рассматривать в рамках предвыборной кампании, которая фактически уже началась в США. Ещё недавно ситуация с детьми мигрантов была предметом острой критики в адрес действующей администрации со стороны недружественной ему прессы. Поэтому сейчас Трамп воспользовался поводом, чтобы показать, что готов на какие-то уступки по принципиальному для демократов вопросу. Сам же он никогда не пойдёт на уступки по вопросу стены — эту тему Трамп будет активно использовать в целях пиара до самых выборов, уверен эксперт.

Люди у стены на границе США и Мексики

AFP

© Guillermo Arias

«Это его предвыборное обещание, и во многом именно благодаря этому за него проголосовало пресловутое белое молчаливое большинство, — подчеркнул Асафов. — Строительство стен на границе больше похоже на средневековые практики, но для избирателя это выглядит как вполне логичная мера. Поэтому, Трамп получит за счёт этой темы ещё немало очков. И шатдаун он тоже пытается использовать для улучшения своего имиджа: об этом говорит даже история с тем, как он угощал спортсменов в Белом доме фаст-фудом — так президент показал, что близок к народу».

Похожую точку зрения в разговоре с RT высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Конечно, настоящая причина шатдауна не связана с разногласиям по бюджетному планированию, дело не в деньгах — это чистая политика с обеих сторон. Трамп предложил сейчас компромисс, чтобы показать себя в роли договороспособного политика и выгодно выделиться на фоне демократов», — пояснил эксперт.

«Слишком просто»

Напомним, правительственный кризис начался в США 22 декабря, после того, как члены Демократической партии, обладающей большинством голосов в нижней палате американского парламента, отказались одобрить внесение в бюджет статьи расходов для строительства стены на южной границе страны. Администрация президента запросила ранее на эти нужды $5,7 млрд, и глава государства отказался подписать бюджет без внесения в него этих трат.

Таким образом, в стране начался самый продолжительный в истории Соединённых Штатов шатдаун — приостановка работы государственных ведомств и учреждений, получающих финансирование по линии конгресса. При этом продолжают работать учреждения, отвечающие за обеспечение безопасности и связанные с жизненно важными сферами — полиция, службы управления воздушными полётами и т.п. Продолжают работу и те ведомства, которые имеют собственные источники дохода, такие, как Почтовая служба.

Тем не менее, начиная с 22 декабря, в США простаивает каждое четвёртое учреждение федерального правительства, включая Госдеп, Министерство торговли и ряд других ведомств. В вынужденный отпуск отправились 800 тыс. служащих. Впрочем, простые работники не пострадают от этого кризиса — нижняя палата конгресса уже одобрила законопроект о выплате компенсаций за простой в работе.

Предыдущий крупный кризис в работе правительства произошёл в 2013 году. Тогда причиной разногласий между республиканцами и демократами стала реформа здравоохранения, инициированная Бараком Обамой, получившая впоследствии название «Obamacare». Республиканская партия сочла неоправданными расходы на проведение реформы.

Шатдаун 2013 года продлился немногим более двух недель. По мнению экспертов, одним из мотивов, подтолкнувших республиканцев к уступкам, стал страх утратить популярность перед выборами — как показывают опросы, население чаще всего не поддерживает чрезмерную принципиальность политиков, приводящую к бюджетному кризису.

12 января 2019 года в США был побит исторический рекорд продолжительности шатдауна за последние четыре десятилетия. Предыдущий рекорд был поставлен при Билле Клинтоне — тогда работа правительства была парализована с 16 декабря 1995 года по 6 января 1996 года.

Затянувшийся правительственный кризис оказывает давление и на рейтинг Дональда Трампа. Согласно данным опроса, проведённого в период с 8 по 11 января изданием The Hill и исследовательской компанией HarrisX, поддержка главы государства снизилась по сравнению с показателями декабря на три процента — с 47% до 44%. О «решительной поддержке» Трампа заявили только 22% респондентов, столько же участников опроса сообщили о частичном одобрении действий главы государства. Совершенно не одобряют политику президента 41% участников исследования, а скорее не разделяют его точку зрения 15% граждан.

Согласно данным опроса, проведённого журналистами и исследователями из NPR, PBS NewsHour и Marist и опубликованного 17 января, не одобряют действия главы Белого дома 53% жителей страны, в декабре таких взглядов придерживались 49% респондентов.

Протестующие против шатдауна

Reuters

© Carlo Allegri/File

Недовольство действиями главы Белого дома растёт и среди республиканцев. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм публично обратился к Дональду Трампу с предложением запустить работу правительства на три недели, чтобы попытаться за это время договориться с демократами о компромиссе. Если же это не сработает, то у президента останется возможность ввести в стране чрезвычайное положение. Однако Трамп отверг эту идею.

«Я отклонил его (предложение. — RT), да. Мне неинтересно. Я хочу решить всё полностью, а не откладывать на потом», — приводит слова Трампа издание Washington Examiner.

Также Трамп отверг идею решить проблему шатдауна путём введения в стране чрезвычайного положения. Политик заявил, что не собирается прибегать к этой мере, хотя и располагает таким правом, так как это было бы «слишком просто».

«Выставить упрямым идиотом»

Между тем, затянувшийся шатдаун может нанести экономике США ущерб, превышающий размер предполагаемых трат на строительство пограничной стены.

Советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет сообщил ранее, что блокировка работы федеральных ведомств обернётся для государства потерей примерно $1,2 млрд в неделю, если шатдаун не будет прекращён.

Принципиальное противостояние демократов и республиканцев уже отразилось и на зарубежных контактах США — 18 января в Белом доме сообщили об отмене поездки американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Как пояснила официальный представитель американской администрации Сара Сандерс, решение было принято «из уважения к 800 тыс. великолепных американских работников, которые не получают зарплату».

Кроме того, как стало известно изданию The New York Times (NYT), если бюджетный кризис не будет преодолён, через две недели свою работу могут прекратить американские суды федерального уровня. Об этом журналистам рассказали источники в судебной системе.

По мнению Юрия Рогулёва, если правительственный кризис в США затянется, это будет невыгодно ни президенту, ни демократам.

«Но так как инициатором шатдауна всё-таки является Трамп, демократы, вероятно, рассчитывают, что значительная часть народного недовольства обернётся против него. Расчёт идёт на то, что если кризис продлится до февраля, то пострадать могут уже не только 800 тыс. госсужащих, последствия будут гораздо шире. И если они затронут уже десятки миллионов американцев, то людям будет всё равно, кто виноват — президент или демократы, — недовольство будет колоссальное. И Трамп это понимает», — подчеркнул эксперт.

Но Демократическая партия идёт на обострение ситуации, заняв ультимативную позицию.

По мнению Рогулёва, хотя эта история ударит и по рейтингам демократов, главной своей задачей они видят сейчас не улучшение собственного имиджа, а дискредитацию Трампа, чтобы любой ценой не допустить его выдвижения на второй срок.

«Демократы твёрдо нацелились на то, чтобы либо сломать Трампа, вынудив отказаться от строительства стены, либо поставить его в нелепое положение, выставить упрямым идиотом. Дело в том, что демократам просто некого выставить против него на выборах — у них нет действительно сильных и ярких кандидатур. Демократы тоже это понимают, поэтому сконцентрировали все усилия на том, чтобы «утопить» самого Трампа», — подчеркнул Юрий Рогулёв.

Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Но на практике может оказаться так, что выгоду из этой ситуации может извлечь как раз глава Белого дома, а не его оппоненты. По мнению Александра Асафова, несмотря на фиксируемые колебания электоральных настроений, Трамп располагает очень неплохим рейтингом для политика, которого так активно атакуют. Поэтому, вину за затянувшийся шатдаун Трамп рассчитывает легко переложить на своих оппонентов, обвинив демократов в несговорчивости.

«Вряд ли шатдаун сейчас нанесёт американской экономике действительно серьёзный ущерб, поэтому у сторон ещё есть время, чтобы вести политические игры. А закончится бюджетный кризис тогда, когда он начнёт масштабно угрожать американской экономике и государству. В этом случае шатдаун будет очень быстро свёрнут», — подытожил Асафов.