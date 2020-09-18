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Выдаст ли Россия диспетчеров Польше? Эксперт объяснил юридический казус

18 сентября 2020, 08:10  •  184 • В мире
Польша объявила, что хочет арестовать русских диспетчеров. Поляки подали в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте граждан России. Руководитель юридической компании оценил юридический казус и шансы поляков привести свой план в исполнение.
Польша собирается арестовать русских диспетчеров по делу о крушении самолёта президента Леха Качиньского. Силовики обратились в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте диспетчеров. Это может стать первым шагом к получению международного ордера на арест. Поляки убеждены, что в действиях русских диспетчеров был умысел и они сознательно "спровоцировали" катастрофу, которая привела к гибели множества людей.
Руководитель юридической компании Urvista, член "Опоры России" Алексей Петропольский прокомментировал Царьграду юридическую коллизию. Он рассказал, что если по вновь открывшимся обстоятельствам появятся существенные доказательства вины диспетчеров, их действительно могут выдать польской стороне.
"А судя по тому, что им пытаются выбрать меру пресечения в виде ареста, такие данные есть. Поэтому им могут выбрать меру пресечения дальше, и осудить, и дать реальный срок", - отметил эксперт.
Он также объяснил, что между Евросоюзом и Российской Федерацией есть соглашение об обмене данными, о совместной работе силовиков и расследовании любых преступлений. Теперь польская сторона должна отправить запрос в наше МВД. В России есть отдел, который занимается международными расследованиями.
"После чего наши должны, по соглашению между сторонами, также возбудить уголовное дело. Арестовать диспетчеров и либо их передать польской стороне, либо судить их на территории Российской Федерации", - заявил Петропольский.
Если наша страна считает диспетчеров невиновными, то возникает проблема. Часто соглашения не соблюдаются. Тогда Россия может проигнорировать требования Польши. "И, скорее всего, так и будет", - подытожил эксперт.

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