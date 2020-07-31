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Выдаст ли Минск Киеву 33 гражданина России

31 июля 2020, 15:30  •  99 • В России

Список задержанных в Белоруссии россиян передан украинской стороне. Беспрецедентный шаг со стороны Белоруссии. Киев, разумеется раскатал губу – вот это будет перемога! Ведь среди 33 человек, которых Минск на этой неделе объявил «российскими боевиками» и обвинил в подготовке массовых беспорядков и даже революции, есть и те, кто воевал в Донбассе. Со стороны ополчения, разумеется. Более того, есть среди них и граждане Украины – ребята из Донецка, Макеевки, Славянска, - которые, конечно, давно обзавелись российскими паспортами. Но от украинского гражданства их никто отказываться не заставлял. Да если бы и хотели, ридна ненька не отпустит – ведь тогда она потеряет юридическую силу над ними.

Этим и пытается воспользоваться Киев, желая выцарапать наших ребят из Минска для показательного судилища. Для многих из этих парней это равносильно смертному приговору…

Я нисколько не удивлюсь, если за белорусской фирмой, с которой у россиян, по словам российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, были оформлены трудовые отношения, торчат уши Службы безопасности Украины. За которой уже торчат уши сами знаете кого. Схема проста – через подставную компанию выходишь на людей, готовых отправиться за границу охранять по контракту энергетические объекты, обещаешь хорошие зарплаты, покупаешь им билеты: «Ребята, поедете через Минск. В Москве сами знаете – коронавирус». А потом «не успеваешь» посадить их на самолет и «докладываешь» в КГБ Белоруссии – так и так, замечены подозрительные люди, не пьют, не курят, матом не ругаются.

Для Киева это - отличный шанс отыграться за «беспримерный» поход через Керченский пролив, когда в ходе авантюры Порошенко российскими пограничниками были задержаны 24 украинских моряка. И пополнить обменный «банк заложников».

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

Впрочем, с таким же успехом информация о наших ребятах могла уплыть и из Турции, куда они летели, по натовским каналам обмена. И уже через посольскую резидентуру западных стран ее донесли до белорусских властей в выгодном свете (это если гипотетически предположить, что Минск не знал о транзите россиян).

У Александра Лукашенко сейчас две задачи - выиграть выборы любой ценой и легитимизировать их результаты в глазах Запада. И тут, к сожалению, 33 российских гражданина могут стать разменной монетой. Можно не сомневаться, что на пользу российско-белорусским отношениям это точно не пойдет. И глядя на опыт Виктора Януковича, Александр Григорьевич должен понимать, что любые сделки с Западом не стоят ни одного белорусского «зайчика». Ну и во что превратилась Украина, отвернувшись от России, мы все прекрасно знаем. Хочется верить, что здравый смысл все-таки возобладает над мимолетной политической конъюнктурой.

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