Выдаст ли Ким Нобелевскую премию мира Трампу?

Японский премьер Синдзо Абэ предложил кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В Токио считают, что президент США получит её, если сумеет добиться денуклеаризации КНДР, однако это вряд ли произойдёт, даже если случится чудо и у Трампа получится

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Как сообщили японские СМИ, соответствующая неформальная просьба поступила Абэ из Вашингтона после завершения Сингапурского саммита, на котором президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын не подрались и произнесли много хороших слов, в том числе на тему освобождения от ядерного оружия Корейского полуострова, за которыми последовало, однако, очень мало дел.

Иными словами, получается, это сам Трамп захотел увенчать свою голову лаврами миротворца за виртуальные достижения на этом поприще. И предпринял он этот шаг в иллюзорной надежде, что его основные «свершения» в вопросах внешней политики – начало новой «холодной войны», обострение отношений с Россией, инициирование торговой войны с Китаем, бомбёжки Сирии, вывод США из международной «ядерной сделки» с Ираном, угрозы вторгнуться в Венесуэлу не будут учитываться. Ведь у его предшественника в Белом доме – и тоже не ангела – Барака Обамы это ровно десять лет назад получилось. А чем Трамп хуже Обамы?

Президент США Дональд Трамп жаждет «Нобеля». Фото: www.globallookpress.com

Уже пожалел?

Японский премьер после того, как сам Трамп рассказал, что получил от Абэ «копию изумительного письма», которое тот направил в Нобелевский комитет, оказался в двусмысленной ситуации.

Отвечая на соответствующий запрос в парламенте, Абэ сказал: «В свете политики Нобелевского комитета, в соответствии с которой имена рекомендующих и номинантов не разглашаются в течение 50 лет, я отказываюсь давать комментарии». Запрос последовал после того, как японская оппозиция испугалась, что подобная номинация «подаст неправильный сигнал КНДР и остальному мировому сообществу» и вообще неуместна, мало того, «постыдна для Японии», так как политика Трампа в целом противоречит духу Нобелевской премии мира.

Глава МИД Японии Таро Коно уточнил накануне, при каком условии Трамп будет достоин получить Нобелевскую премию мира:

Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет.

Однако, добавил министр, прогресса в освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия «пока нет».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, предложивший кандидатуру Трампа на «Нобелевку», хочет от президента США слишком многого – разоружения КНДР. Фото: www.globallookpress.com

Иллюзорные надежды Японии

А сегодня и сам премьер высказался по этой щекотливой теме:

Правительство Японии ясно требует ликвидации всех баллистических ракет Северной Кореи любой дальности. Мы настаиваем также на уничтожении в проверяемой и необратимой форме не только её ядерного оружия, но и других видов средств массового уничтожения, включая биологические и химические.

Абэ подчеркнул, что неоднократно доводил эту позицию своей страны до президента США. В Токио опасаются, что Вашингтон может удовлетвориться лишь уничтожением Межконтинентальных баллистических ракет, позволив КНДР сохранить северокорейские ракеты средней дальности, способные поражать цели в Японии.

Как видим, японские «условия» присуждения действующему президенту США Нобелевской премии мира ужесточились до такой степени, что Трамп даже при всём желании не сможет им соответствовать. Токио ведь предлагает, фактически, односторонне разоружение Северной Кореи, на что её власти, естественно, ни за что не согласятся, чтобы не подписать себе и своей стране смертного приговора. Обеспечить Трампу лавры миротворца такой ценой Ким не захочет, иначе его просто не поймут в собственной стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не самоубийца и одностороннего разоружения своей страны в обмен на «гарантии» США он не допустит, а, значит, «Нобеля» Трамп не получит. Фото: www.globallookpress.com

Над Трампом уже смеются

Насколько и оправдаются ли вообще надежды Токио на Трампа, мир узнает уже совсем скоро. 27-28 февраля состоится саммит Трампа и Киму в Ханое, который, скорее всего, так же, как и сингапурский в сентябре 2018 года, ограничится громкими заявлениями и будет иметь минимальную практическую отдачу.

Российский сенатор Алексей Пушков иронично, но совершенно по делу прокомментировал в Twitter сообщения о номинировании Трампа на «Нобелевку»:

Если Нобелевскую премию мира давать за пустые обещания и красивые разговоры, как её дали Обаме, то Трампу её можно присудить уже сейчас – за виртуальный прорыв в решении ядерной проблемы КНДР и за встречи в Сингапуре. Но за виртуалку премию можно дать и Ким Чен Ыну. Одну на двоих.

Между тем, как отмечается на сайте Нобелевского комитета, на премию 2019 года выдвинуты 304 кандидата – 219 человек и 85 организаций. Конкуренция будет очень серьёзной. Тем более что, справедливости ради, если уж давать Нобелевскую премию мира Трампу за ядерную сделку с КНДР, то отметить ею – Пушков прав – нужно одновременно и Кима. А это уже было бы слишком.

Кстати, лидеры фашистской Италии и нацистской Германии – Бенито Муссолини и Адольф Гитлер – дважды номинировались на Нобелевскую мира: в 1935-м и 1939 году, и оба раза безуспешно. Советский «великий вождь» Иосиф Сталин тоже номинировался дважды – в 1945-м и 1948-м. Причём за дело – как руководитель страны – члена антигитлеровской коалиции, внесшей наибольший вклад в разгром гитлеровской Германии и её союзников. И тоже безуспешно.

На что рассчитывает Трамп?

В то же время история присуждения Нобелевских премий мира с 1901 года свидетельствует о том, что её также получали люди, обожавшие воевать и сделавшие много для подготовки больших и малых войн. Хотя Махатма Ганди, лидер ненасильственного сопротивления британским колонизаторам в Индии, кандидатура которого на «Нобеля» выдвигалась 12 раз и который заплатил своей жизнью за собственные принципы, заветную премию так и не получил.

В 1906 году Нобелевскую премию мира получил президент США Теодор Рузвельт – автор политики «большой дубинки» и сторонник превращения США в «мирового полицейского». Этот президент спас Японию от поражения в русско-японской войне, в которой США всячески помогали японцам и сыграли роль «посредника» в заключении Портсмутского мирного договора, спасшего истощенную японскую армию от поражения в Маньчжурии после перелома в войне. Именно этот президент США, которого Трамп считает своим единомышленником и с которого берёт пример, отправил в плавание вокруг света для запугивания всего мира «Великий белый флот» – 16 новейших броненосцев и корабли сопровождения с 14 тысячами моряков. Он жестоко усмирял страны Центральной Америки, принял личное участие в 1898 году в испано-американской войне, командуя крупнейшим и наиболее боеспособным американским отрядом на Кубе, за что получил Медаль Почёта, став единственным президентом США, удостоенным высшей военной награды своей страны.

В 1919 году Нобелевская премия мира была вручена другому президенту США – Вудро Вильсону, отцу Федеральной резервной системы, созданной под уже практически подготовленную англосаксами мировую войну. По итогам Великой войны США, присоединившиеся к ней в нужный момент, предварительно несказанно обогатившись и профинансировав революции в России и Германии, планировали присвоить себе власть над всем миром. Непосредственным поводом для вручения этого «Нобеля» стал демагогический план Вильсона из 14 пунктов, благодаря которому Антанте удалось обмануть Германию, побудив её прекратить военные действия, чтобы потом навязать позорную Версальскую систему, из которой выросли фашизм и нацизм, как и основные предпосылки Второй мировой войны.

В 1945 году Нобелевскую премию мира получил госсекретарь США Корделл Халл, который вместе с президентом Франклином Рузвельтом подготовил вступление США во Вторую мировую войну. Этот деятель особенно отличился тем, как умело и искусно он спровоцировал японцев напасть на Перл-Харбор.

В 1953 году «Нобель» вручили госсекретарю и министру обороны США генералу Джорджу Маршаллу, чья роль в американских провокациях военного и послевоенного времени не уступает Франклину Рузвельту, под дудку которого плясали и Гитлер, и Сталин, и Черчилль.

А затем Нобелевскую премию мира вообще стали выдавать террористам, бывшим и действовавшим: Менахему Бегину (1978), Ясиру Арафату (1994), пока не добрались до Обамы.

Прецедент для Трампа: Нобелевскую премию давали политикам, которых многие считали террористами. Фото: www.globallookpress.com

Почему у Обамы получилось, а у Трампа вряд ли получится

Бывший президент США Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году, в первый год своего президентства, за «стремление к миру и безопасности в мире без ядерного оружия» – тогда, когда он ещё ничего не совершил.

На самом же деле премию президент США получил в качестве «аванса», чтобы ему легче было отвертеться от желаемой многими в США и могущественным произраильским лобби войны с Ираном, которая должна была начаться в 2009 году. Это было своего рода «взяткой».

Однако если Трамп надеется на «отступное» в стиле Обамы за то, чтобы он не наломал много дров, то эти надежды – ложные. Обама был «своим» для Нобелевского комитета – глобалистом, демократом и пацифистом. Он не был «популистом», не считал Америку «превыше всего», не бряцал оружием, был сторонником либеральной экономики и открытых границ. Такому можно было дать «Нобеля», а Трампу, которого распоряжающиеся премией глобалисты тихо ненавидят, она вряд ли достанется. Скорее её дадут греческому премьеру Алексису Ципрасу и его македонскому коллеге Зорану Заеву за решения в интересах ЕС и НАТО – и при их содействии – вопроса о названии Македонии.