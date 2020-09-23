Выданные детали разговора Путина с Макроном разозлили Кремль

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com

У СМИ нет точных данных о том, что сказали друг другу президенты двух стран

На публикацию в одной из газет содержания беседы лидеров России и Франции о деле Алексея Навального резко ответили в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что написанное в статье совсем не точно.

По его словам, СМИ вряд ли имели достоверную информацию, о чем конкретно говорили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Из Елисейского дворца не могли "слить" в прессу запись разговора двух президентов.

В Кремле даже не хотят в это верить, добавил Песков, пишет РИА "Новости".

На вопрос, говорил ли российский лидер французскому, что Навальный сам мог отравиться или это неправда, пресс-секретать ответил однозначно. Представители Елисейского дворца не могли поделиться с журналистами записью беседы президентов, ведь это "не совсем соответствует дипломатической практике".

Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом. Однако это не помеха плодотворному диалогу, сообщил Песков.

Во время разговора по телефону 14 сентября лидеры России и Франции обсуждали случившееся с Алексеем Навальным. Президент РФ указал коллеге на другие версии произошедшего – в частности, что следы ведут в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", написала газета Le Monde.

Глава Пятой республики, в свою очередь, сообщил, что в его стране провели собственный анализ яда, которым якобы был отравлен оппозиционер, и убеждены, что это "Новичок". И попросил прояснить ситуацию с расследованием, передает телеканал "360".

Затем Путин объяснил Макрону причину, по которой уголовное дело по ЧП с оппозиционером все еще не завели. Он указал на то, что французские и немецкие специалисты пока не предоставили своих данных российским коллегам.